Miss 365: Raffaello Tonon presidente di giuria

Sarà Raffaello Tonon, noto opinionista del piccolo schermo, il presidente di giuria di “Miss 365”, l’evento che eleggerà la Prima Miss dell’Anno di Miss Italia 2018, in streaming dalle ore 21 sul sito e sulla pagina Facebook del concorso di bellezza, oltre che su numerosi portali e siti web che hanno deciso di ospitare la diretta.

“Sono un amico del Concorso e di Patrizia Mirigliani, di tutti i progetti che ha realizzato e che realizzerà – dice Tonon – Miss Italia per me è un’icona, esattamente come il Festival di Sanremo e il panettone di Milano, è un simbolo della nostra cultura, delle nostre tradizioni e del nostro costume”.

Semplice il messaggio alle ragazze: “Devono essere consapevoli che la vita è una battaglia e che il mondo dello spettacolo è una sorta di palestra. Le battaglie ci spingono a dare sempre di più e dunque a migliorare e, di questo, le ragazze devono essere convinte”.

Infine qualche considerazione sulla serata: “Sarò un presidente di giuria attento, che cercherà di premiare la ragazza con il giusto mix di bellezza, cultura, ironia e anche autoironia… insomma, una miss completa, che abbia tutte le carte in regola, che si curi del corpo come della mente. I tempi sono cambiati, occorre avere qualcosa di più: bellezza, talento, cultura ma anche curiosità a 360°. È questo che fa la differenza”.