Milano – Cinema Colosseo : “C’est la vie – prendila come viene

Martedì 30 gennaio 2018 a Milano (Cinema Colosseo) torna Sala Biografilm con l’anteprima in versione originale sottotitolata di C’EST LA VIE – PRENDILA COME VIENE, la nuova brillantissima commedia di Erik Toledano e Oliver Nakache, già registi del celeberrimo Quasi amici.

Il film, interpretato da Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Jean-Paul Rouve, Eye Haidara, Suzanne Clément, è il racconto comico e brillante di tutto quello che può andare storto quando si organizza un party di nozze. Dai preparativi alla grande festa finale, l’imprevisto è dietro l’angolo, e tra gaffe e piccoli incidenti la riuscita della festa è in serio pericolo…

C’EST LA VIE – PRENDILA COME VIENE sarà presentato in anteprima in contemporanea anche a Sala Biografilm Bologna (Cinema Odeon) e sarà poi al cinema dall’1 febbraio, distribuito da Videa.

C’EST LA VIE – PRENDILA COME VIENE di Erik Toledano e Olivier Nakache

(Francia/2017/89’)

Nulla è più importante per due sposi del giorno del proprio matrimonio. Tutto deve essere magico in ogni momento. E per organizzare la festa perfetta, Max e il suo team sono i migliori in circolazione.

Pierre ed Elena hanno deciso di sposarsi in un magnifico castello poco fuori Parigi e hanno scelto di affidarsi a loro per una serata meravigliosa. Tutte le fasi, dall’organizzazione alla festa, viste attraverso gli occhi di quelli che lavorano per renderla speciale. Sarà una lunga giornata, ricca di sorprese, colpi di scena e grandi risate.

Sala Biografilm nasce come estensione nel corso dell’anno di Biografilm Festival – International Celebration of Lives di Bologna, il primo festival italiano dedicato alle biografie e ai racconti di vita i cui ambiti spaziano dal cinema alla letteratura, dal documentario alla fotografia, dall’arte al teatro, alla musica.

Dopo il successo delle scorse edizioni che hanno visto a Milano molte serate sold out, Sala Biografilm, in collaborazione con il Cinema Colosseo, riproporrà per tutta la stagione 2017/2018 una programmazione eterogenea e di qualità che spazia dalla fiction ai documentari e che sarà densa di anteprime, eventi e incontri.

