“Massimo Lopez e Tullio Solenghi show” sul palco del Galleria a Legnano

Protagonisti del celebre Trio insieme ad Anna Marchesini, dopo 15 anni Massimo Lopez e Tullio

Solenghi tornano insieme sul palcoscenico. E come due amici che si ritrovano, danno vita al

“Massimo Lopez e Tullio Solenghi show”, spettacolo del quale sono anche autori, accompagnati

dalle musiche live della Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio.

In oltre due ore di

spettacolo, sul palcoscenico si incontrano Papa Bergoglio e Papa Ratzinger in un esilarante

siparietto di vita musicale, Gino Paoli e Ornella Vanoni impegnati in un duetto musicale. Così come

Dean Martin e Frank Sinatra, riproponendo il fortunato sketch visto in tv al “Tale e quale show”.

Uno show, insomma, di puro divertimento tra canzoni, gag, comicità, imitazioni e momenti di

grande teatro. Mai ce ne fosse bisogno, Lopez e Solenghi dimostrano una volta di più di essere due

artisti completi.

L’esperienza artistica di Massimo Lopez e Tullio Solenghi è iniziata nel 1982 quando, insieme ad

Anna Marchesini, diedero vita al celebre Trio. Formazione che conobbe da subito il successo

televisivo, culminato nel 1990 con la parodia di “I promessi sposi”, cinque puntate che registrarono

picchi di ascolto di 17 milioni di persone.

Dopo lo scioglimento del Trio, sia Lopez che Solenghi

hanno proseguito con le loro carriere soliste, alternando partecipazioni televisive e tournée teatrali.

Lo spettacolo, in programma sabato 27 gennaio, avrà inizio alle 21. I biglietti sono in vendita a

partire da 31 euro e possono essere acquistati al Disco Store di piazza San Magno oppure sul

circuito TicketOne.