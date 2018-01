Teatro Nazionale: Mary Poppins – il musical Gala Night

WEC – World Entertainment Company è lieta di comunicare che sono aperte le vendite per lo speciale MARY POPPINS GALA NIGHT del 22 febbraio 2018.

E’ possibile acquistare i biglietti su Ticketone al seguente link:

www.ticketone.it

SCEGLI DI VIVERE IN PRIMA PERSONA UN’ESPERIENZA ESCLUSIVA:

UNA NOTTE INDIMENTICABILE NELLA QUALE QUALCOSA DI STRANO SICURAMENTE ACCADRA’!

potrai godere del fantastico pre-show che accoglierà gli ospiti prima dell’ingresso a teatro,

partecipare al cocktail di benvenuto e al buffet previsto per tutti gli spettatori,

percorrere il red carpet e farti fotografare in un photo boot tutto dedicato a mary poppins,

stare in sala con i creativi dello spettacolo e i v.i.p. che presenzieranno alla serata

e assistere allo spettacolo nella sua serata più prestigiosa!!!

nel biglietto è compresa anche una make-up application offerta da M•A•C Cosmetics

che potrai prenotare chiamando il numero 02.89013132

il servizio è usufruibile solo tramite appuntamento in base a disponibilità.

il programma della serata

ore 18.30 – apertura casse per ritiro biglietti

dalle ore 19.00 – cocktail e buffet

ore 19.45 – speciale pre-show all’esterno del teatro

ore 20.45 – spettacolo

DRESS CODE CONSIGLIATO: COCKTAIL DRESS