Manzoni Family: “Simba il Re Leone”

Mini musical per i piccoli

SIMBA IL RE LEONE

in scena al Teatro Manzoni

Sabato 27 gennaio 2018 ore 15,30

Firmato All Crazy & Soldout

Nella nostra storia, il cerchio della vita di una parte bellissima della savana, si ripete, grazie al coraggio di un giovane leone che sogna di diventare il re del branco, ma la morte del padre lo porta ad allontanarsi dalla tana per tantissimo tempo, tra l’altro convinto di essere il responsabile dell’accaduto.

Grazie ai suoi amici, vive la sua adolescenza senza grossi problemi, fino a quando in un combattimento con un leonessa, non riconosce la sua amica di sempre e grazie a lei ed a uno stregone, ritrova dentro di se tutti gli insegnamenti che il padre glia aveva dato, si rende conto di essere il vero re e torna a casa a riprendere il suo trono, portatogli via dai cattivi. Con un cast di Cantanti, Attori, Ballerini e Acrobati, professionisti del musical Nazionale.

DURATA: 70 minuti

BIGLIETTI: Adulti € 15,00; Bambini fino a 14 anni € 11,00; Under 3 anni € 4,50