Luca Gemma in concerto a Roma

Sabato 6 gennaio il cantautore LUCA GEMMA sarà in concerto a ‘Na Cosetta di ROMA (Via Ettore Giovenale, 54/A – ore 21.00 – ingresso libero) accompagnato da Roberto Romano (fiati e percussioni), Nik Taccori (batteria) e Andrea Viti (basso e percussioni). Oltre i brani dei precedenti album, durante la serata l’artista presenterà live per la prima volta a Roma il suo nuovo disco “La felicità di tutti” (Adesiva discografica/Self).

“La felicità di tutti”, disponibile dallo scorso settembre nei negozi tradizionali, in digital download e su tutte le piattaforme streaming, si caratterizza per una sonorità che rivela un naturale mix di generi fra canzone d’autore, folk, rock, soul e R&B. Il disco, prodotto e arrangiato da Paolo Iafelice e dallo stesso Luca Gemma, contiene 9 brani inediti scritti dal cantautore più una versione originale di “Cajuina”. Fra gli ospiti del disco anche Lele Battista al pianoforte e ai sintetizzatori.

Questa la tracklist dell’album: “La felicità di tutti”, “Un bacio in più”, “Cajuìna (esistere)”, “Always”, “Tra qualche miliardo di stagioni”, “Accade”, “Prima di parlare”, “Fragole e cielo”, “Finalmente nuoti”, “Futuro semplice”.

Il video del brano “Cajuina (Esistere)”, secondo singolo estratto dall’album, è visibile su YouTube al seguente link: https://youtu.be/J44NZgj9lHM

Luca Gemma è un cantautore e musicista nato a Ivrea (TO) di origini romane. Nel 1990 ha fondato, insieme a Pacifico, i Rossomaltese, nota band folk rock della scena indipendente, con cui ha pubblicato 2 album, “Santantonio” e “Mosche Libere”, con 350 concerti in Italia e Francia. L’artista è autore di brani per altri cantanti, sia pop che indipendenti (Fiorella Mannoia, Malika Ayane, Bobo Rondelli, Patrizia Laquidara, Cesare Malfatti, Marian Trapassi, Paola Donzella), per la tv (Fabio Volo per La7 e Mtv, Edmondo Berselli per Rai2), per la radio (Istituto Barlumen per Radio3Rai e Radio 24), per il cinema (Roberta Torre, Sud Side Stori) e per il teatro. Negli anni ha collaborato come autore e cantante a diversi progetti: canzoni per bambini (Felici e Cantanti, Barlumen, Fabbri Editori con Ludovico Einaudi, Frankie Hi Nnrg Mc e molti altri), teatro canzone (Songs for Drella, Aldo Nove, 2013), canzoni, musica concreta e reading (Expedition con Steve Piccolo dei newyorkesi Lounge Lizards e Gak Sato, 2004, un disco e un lungo tour), la Musica dei Cieli (il Libro degli Angeli, 2009) e 2 album di canzoni tratte dalla trasmissione radiofonica di Barlumen per Radio3Rai, La Fabbrica di Polli, 2009. Dal 2004 al 2012 ha pubblicato 4 album: “Saluti da Venus” (2004), “Tecniche di Illuminazione” (2007), “Folkadelic” (2010) e “Supernaturale” (2012). Nel 2015 ha pubblicato “Blue Songs”, primo album in inglese che lo ha portato in tour in Australia, Italia e Francia con alcune date in Inghilterra e Lussemburgo, anche come opening act per Blonde Redhead, Archive, Paolo Nutini, Donavon Frankenreiter e Musica Nuda. Nel settembre del 2017 esce in Vinile e Cd il suo sesto lavoro in studio “La Felicità di Tutti”.

www.lucagemma.it

www.facebook.com/Luca-Gemma-106074199888

www.twitter.com/lucagemma

www.youtube.com/user/lucagemma