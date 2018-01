“L’Isola dei famosi” – secondo appuntamento

Secondo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, in onda lunedì 29 gennaio in prima serata su Canale 5. In studio, a commentare la puntata con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, anche Mara Venier, Daniele Bossari e la Gialappa’s Band con le loro irriverenti incursioni.

Due nuovi naufraghi sono arrivati in Honduras per fare il loro ingresso su “l’Isola del Mistero”. Saranno entrambi misteriose presenze nascoste nella giungla, che dovranno sopravvivere cercando di sottrarre provviste ai naufraghi, ignari del loro arrivo. Una di loro è Elena Morali, ex pupa de “La Pupa e il secchione”, mentre l’identità dell’altro nuovo naufrago sarà svelata nel corso della diretta.

I 18 naufraghi, che da una settimana vivono divisi tra la spiaggia dei Mejor e quella più svantaggiata dei Peor, sono stati messi a dura prova dall’incessante maltempo. E soprattutto dalla fame, che inesorabile ha iniziato a farsi sentire. Tanto da spingere uno di loro a comunicare di voler abbandonare l’Isola. Un momento di cedimento o una decisione definitiva?

Inoltre, nel corso della puntata si scoprirà chi tra i nominati Eva Henger e Marco Ferri dovrà lasciare per sempre L’Isola dei Famosi. A deciderlo come sempre il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Fan, Facebook, Messenger, Web e SMS.

Stefano De Martino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove della settimana – alcune le ha testate personalmente – che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi la permanenza sull’Isola e il titolo di “mejor” e “peor”.

