L’Isola Dei Famosi: Chiara Nasti abbandona il gioco

Nel corso della prima settimana di gioco, Chiara Nasti ha deciso di abbandonare L’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi in onda ogni lunedì in prima serata su Canale 5.

La fashion blogger napoletana non ha retto il peso della lontananza dai familiari e, in particolar modo, dal suo fidanzato Ugo. Per tali ragioni, ha deciso di abbandonare l’Isola dopo solo 7 giorni dall’inizio del programma.

Tutti i dettagli e le motivazioni che l’hanno spinta a questa irrevocabile decisione, saranno raccontati oggi negli appuntamenti del daytime de L’Isola Dei Famosi (Canale 5 ore 16:10 e Italia1 ore 19:20) condotti da Stefano De Martino.

