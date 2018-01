Letizia Onorati in tour

Partirà il 21 gennaio, da Lecce, il tour della giovane e talentuosa cantante jazz LETIZIA ONORATI. Alla sua seconda esperienza discografica Letizia presenterà i brani contenuti in “NOTES AND WORDS”(Egea-Incipit/Egea), il suo nuovo album disponibile dal 19 gennaio nei negozi tradizionali, in digital download e su tutte le piattaforme streaming.

Queste le date fino ad ora annunciate:

il 21 gennaio al Teatro Apollo di LECCE,

il 22 gennaio al Modo Jazz Club di SALERNO,

il 23 gennaio al Bravo Caffè di BOLOGNA,

il 25 gennaio all’Auditorium Parco Della Musica – Studio Borgna di ROMA,

il 26 gennaio a Il Melo di GALLARATE (VA),

il 28 gennaio al Teatro Filippo Neri di SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP).

Autrice o coautrice di quasi tutti i testi, ora Letizia si presenta per la prima volta come compositrice. I 9 brani inediti sono composti e arrangiati da Paolo Di Sabatino (sua anche la rielaborazione dei 3 standard che completano il lavoro), vero e proprio “regista” del lavoro realizzato.

Il progetto è impreziosito dalla partecipazione di musicisti di prim’ordine. Oltre a Paolo Di Sabatino (che è anche produttore artistico dell’album) al pianoforte, di assoluto rilievo le presenze di Flavio Boltro alla tromba, Max Ionata al sax, Giovanna Famulari al violoncello, Daniele Mencarelli al basso elettrico e contrabbasso, Glauco Di Sabatino alla batteria e Bruno Marcozzi alle percussioni. Special guest il notissimo crooner newyorkese Sachal Vasandani.