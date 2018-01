Leonardo Monteiro al Festival di Sanremo nelle “Nuove proposte

Il giovane artista LEONARDO MONTEIRO parteciperà alla 68° edizione del Festival di Sanremo nella sezione “Nuove Proposte” con il brano “BIANCA” (Nar International), già in rotazione radiofonica e disponibile in digital dowload e su tutte le piattaforme streaming. A dirigere l’orchestra per Leonardo Monteiro sarà il Maestro Dariana Koumanova, nomination per il David di Donatello come miglior canzone originale con Mauro Pagani per il film “Educazione siberiana” dal regista Premio Oscar Gabriele Salvatores.

La musica del brano sanremese “Bianca” è stata scritta da Vladi Tosetto, autore del brano “Come saprei” di Giorgia e “Stella Gemella” di Eros Ramazzotti, e il testo da Marco Ciappelli, compositore di numerosi successi italiani, da “Per tutta la vita” di Noemi a “La mia storia con te” di Alessandra Amoroso.

Il brano è disponibile al seguente link: http://hyperurl.co/BiancaSanremo2018.

«“Bianca” porta un messaggio d’amore e di speranza – spiega Leonardo Monteiro – Il brano racconta, infatti, la fine della storia d’amore tra due persone causata da un tradimento. Il messaggio è che tutte le storie possono finire, ma l’amore no, l’amore dura per sempre e questo significa speranza per chi ha voglia di credere ancora nell’amore».

Il video, regia di Roberto Pignataro è stato girato principalmente sul lago di Varese utilizzando per le riprese un drone, e all’interno di una casa dalle pareti bianche. Protagonista è lo stesso Leonardo Monteiro insieme all’attrice Elena Gancheva.

Il video del brano “Bianca” è visibile al seguente link: https://youtu.be/M5L6fiFUOs8