A partire da venerdì 12 gennaio sarà in rotazione radiofonica “Leggimi la mano”, nuovo singolo di Francesca Sarasso, scritto dalla stessa cantautrice piemontese insieme a Giulio Nenna. Coprodotto da Rosso di Sera e Babrù Music S.r.l, con la produzione artistica di Giulio Nenna e Andrea DB Debernardi, il brano anticipa l’album d’esordio attualmente in lavorazione. Da oggi è disponibile su YouTube il videoclip del brano.

Questo brano è legato fortemente con l’esperienza del singolo precedente, “Non c’incontriamo mai”, con cui Francesca è arrivata in finale a Musicultura 2017, vincendo il Premio della Critica e il Premio per la Miglior Musica:

“ ‘Leggimi la mano’ è un brano che, con ironia e leggerezza, prova a dipingere l’incertezza, il dubbio e la vista sfocata di orizzonti lontani – racconta Francesca Sarasso -. È una canzone frutto di un incontro avvenuto nelle Marche, durante i sei mesi in gara a Musicultura 2017. Mi è stata presentata, tramite amicizie comuni, una donna, descrittami come una persona che io, da assoluta profana del mondo esoterico, potrei definire molto semplicisticamente come “dotata di una sensibilità particolare”. Ricordo perfettamente il momento in cui le ho chiesto di leggermi la mano. Ho ben impressa quell’immensa curiosità che mi divorava, la voglia di risposte e la paura di ottenerle.

Ricordo di aver persino ammesso guardandola negli occhi di non credere in tutto ciò che non è materiale. Per una questione di piccole coincidenze, non le è stato possibile trovare il tempo necessario per leggermi la mano e ci siamo salutate, con la promessa di ritrovarci. Nel lasso di tempo che mi ha divisa da quello che sarebbe stato il momento in cui l’avrei rivista, è nata “Leggimi la mano”.

Di notte, nel silenzio più totale, nel tentativo di ascoltarmi il più attentamente possibile, ho immaginato e idealizzato il nostro incontro, scrivendo nero su bianco tutto ciò che avrei desiderato chiederle. Scrivere questo brano mi è servito ad accettare ed esorcizzare le mie paure ed è stato utile a ricordarmi che la vita, che è la scommessa più grande, che volenti o nolenti siamo costretti ad affrontare, merita di essere vissuta senza sapere cosa ci accadrà domani. Non a caso, a quella donna, pur avendola reincontrata con piacere, non ho più chiesto nulla del mio futuro.