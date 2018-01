Da Nilla Pizzi ad Arisa, da Gigliola Cinquetti a Emma Marrone. E’ un viaggio nel tempo e nella musica quello proposto da Agnese Valle e dal pianista Fabio Capriotti nello spettacolo “LE DONNE DI SANREMO – Stelle, meteore e gemme nella città dei fiori”. Una maratona attraverso le voci femminili nate, transitate o stazionate sul palco del Festival, attraverso aneddoti, biografie e brani più o meno noti.

Tra un Grazie dei fior e un Non amarmi, una Non ho l’età e Quello che le donne non dicono, passando per Maledetta primavera, La solitudine, Come saprei (e tante altre) ci si fa strada nella storia della canzone e del costume.

Lo spettacolo, che nella sua forma integrale è un vero e proprio appuntamento di teatro-canzone, verrà presentato in anteprima, in forma ridotta, a Roma nel piccolo spazio del Caffè Sospeso, nel cuore del Pigneto, martedì 30 gennaio, esattamente ad una settimana dalla partenza del 68° Festival di Sanremo.