“Le Canzoni”, il nuovo singolo di Jovanotti

Da domani in tutte le radio partirà la rotazione de Le Canzoni, il nuovo singolo tratto da Oh, vita! il nuovo album, che a meno di due mesi dall’uscita ha già superato le 110 mila copie e il traguardo di doppio album di platino.

Dopo il sorprendente successo di Oh, vita!, la title track che ha anticipato la release dell’album e che lo scorso venerdì era ancora al numero 1 nella classifica dei brani più passati in radio, Le canzoni è il secondo capitolo dell’album prodotto da Rick Rubin.

Le canzoni è l’unico pezzo dell’album con la cassa dritta. La ritmica è forte e incalzante, le strofe frenetiche e il ritornello astratto e preciso, una specie di manifesto new-pop.

“Le canzoni non devono essere belle, devono essere stelle, illuminare la notte, far ballare la gente. Ognuno come gli pare, ognuno dove gli pare, ognuno come si sente”. La bellezza dovrebbe salvare il mondo? Forse no, ma la libertà lo salva tutti i giorni e continua a farlo girare: Lorenzo rilancia sul mondo aperto, e lo fa ballando e facendo ballare.

Le canzoni è un’istigazione al ballo scatenato, è il singolo più dance dell’album e, per certo, sarà uno dei pezzi chiave per i prossimi appuntamenti live.

“Le canzoni” di Jovanotti è la sigla di “Fantastico 2018”

Fantastico 2018 non è il ritorno del leggendario varietà del sabato sera, ma il video del nuovo singolo.

La citazione evoca una sensazione fatta di lustrini e paillettes, gli elementi classici dello spettacolo, l’eterna metafora della vita stessa in bilico tra sogno e realtà, tra desiderio di fuga e presenza nell’attimo.

Gli estremi che convivono in questo album nuovo di Lorenzo sono anche nel nuovo video, con un omaggio multiplo al varietà “nazionalpopolare” e al cinema d’autore.

Una grande scritta troneggia in mezzo alla scena, e una scatenata trentina di danzatori, ballano sui ritmi del brano più tirato dell’album.

Questa volta Lorenzo, sceglie una location sospesa, un teatro di posa post industriale, uno spazio vuoto che grazie alla musica si riempie di vita ed evoca il grande show.