La Scuola di “Amici” riprende dopo la pausa Natalizia

Dopo la pausa natalizia si riaccendono i riflettori sui popolari e ambiti banchi della scuola di “AMICI”. L’appuntamento quotidiano, in onda in esclusiva per il quinto anno consecutivo su Real Time (Canale 31), riprenderà lunedì 8 gennaio alle 13:50. Saranno Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta a supportare gli allievi nel loro impegnativo percorso all’interno della scuola televisiva più famosa d’Italia.

Sacrifici, gioie, delusioni, sogni e passioni, l’appuntamento con il day time seguirà passo passo la vita all’interno della scuola. I ragazzi dovranno affrontare con il massimo impegno le prove assegnate loro dal prestigioso corpo insegnante composto da: Bill Goodson, Giusy Ferreri, Paola Turci, Rudy Zerbi, Carlo Di Francesco, Alessandra Celentano, Garrison e Veronica Peparini.

Oltre a Paolo e Marcello, gli allievi saranno sostenuti e incoraggiati dai tre tutor d’eccezione: Annalisa, Giovanni Caccamo e Michele Bravi.