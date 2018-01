La Danza in scena al Teatro delle Arti di Lastra a Signa

Danza protagonista venerdì 12 gennaio al Teatro delle Arti di Lastra a Signa (Firenze – ore 21 – biglietti 15/13/10 euro – prevendite www.boxol.it) nell’ambito della rassegna Resi_Dance a cura della Compagnia Simona Bucci.

Artiste di fama internazionale, Sara Orselli (danzatrice solista e assistente di Carolyn Carlson), e Frida Vannini (già danzatrice della Compagnia La Biennale di Venezia, diretta da Carolyn Carlson) aprono la serata con lo spettacolo “Still”: «La forma, anche se è completamente astratta e assomiglia a una figura geometrica, ha un suono interiore: è un essere spirituale che ha le qualità di quella figura» (Kandinsky).

Ispirandosi a questo concetto, “Still” indaga sulla fratellanza umana attraverso la potenzialità espressiva delle forme. Questa, infatti, ci permette di alludere a tematiche attuali e a quel sentimento di solidarietà e uguaglianza che emerge nelle situazioni di emergenza attraverso i suoi simboli collettivi e universali.

A seguire “Con-fine” della danzatrice e coreografa Françoise Parlanti. Presentato nell’ambito del progetto Making-Audience, “Con-fine” è una linea astratta che separa e allo stesso tempo unisce due spazi diversi. Luoghi che si definiscono diventando uno la conseguenza dell’altro. Spazi aperti e chiusi, vuoti e pieni, densità spaziali in cui è difficile entrare o uscire. Un viaggio spazio/temporale come continua ricerca del proprio “dove”. Musiche Sadi Oortmood.

Prevendite presso la biglietteria del teatro – orari: martedì 10-13, mercoledì e venerdì 17-20 – nei punti vendita del circuito BoxOffice e online su www.boxol.it.

Biglietti

Intero 15 euro

Ridotto 13 euro per over 65, under 26, soci Coop, soci BCC, soci Biblioteca Comunale e Amici del Museo Caruso

Ridotto 10 euro fino a 21 anni

Info, prevendite e prenotazioni

Teatro delle Arti – viale Matteotti 5/8, Lastra a Signa (FI)

tel. 055 8720058 – 331 9002510

teatrodellearti.lastraasigna.fi@gmail.com – promozione@tparte.it – www.tparte.it

Prevendite on line www.boxol.it e nei punti vendita del circuito BoxOffice

Orari biglietteria teatro: martedì 10-13, mercoledì e venerdì 17-20

La biglietteria è aperta inoltre tutte le serate di spettacolo e di proiezione film