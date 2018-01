Kamasi Washington in un’unica data italiana

Il volto della nuova generazione del jazz in un’unica data italiana per presentare Harmony Of Difference

RADAR CONCERTI e LINECHECK MUSIC FESTIVAL presentano KAMASI WASHINGTON. L’artista americano tornerà in Italia per un’unica data italiana il 16 maggio al Santeria Social Club di Milano per Linecheck Music Festival. Dopo aver impressionato il pubblico di Lucca, Roma, Bari, Bologna e del Club To Club di Torino, l’eclettico Kamasi porterà in concerto Harmony of Difference, EP uscito per Young Turks a settembre 2017 elevato dalla critica a manifesto del jazz di nuova generazione.

KAMASI WASHINGTON, “his generation’s foremost purveyor of spiritual jazz”: così l’ha definito Pitchfork, inserendo Harmony of Difference tra i 50 migliori album del 2017. Il primo singolo, Truth, fonde le cinque composizioni originali dell’EP in un’esecuzione della durata di circa 14 minuti accompagnata visivamente da un film del celebre regista A. G. Rojas, concentrato sull’armonia delle persone provenienti da South Central e East Los Angeles e sulla bellezza delle loro differenze, presentato alla Whitney Biennial di New York.

La musica di Kamasi Washington costruisce su fondamenta di jazz e bepop, riprese da grandi maestri del passato come John Coltrane, linee strumentali emozionanti e sofisticate.

Questo è Kamasi Washington: il miglior erede a cui il jazz degli anni ‘50 e ’60 poteva far testamento.

Il suo talento è inoltre riconosciuto da tutto il panorama della musica internazionale: molte sono state le collaborazioni con artisti di vari generi nel corso degli anni, come Ryan Adams e Kendrick Lamar.

Con l’uscita di Harmony of Difference la musica di Kamasi Washington si è definitivamente confermata come una proposta unica nel mondo del jazz, capace di arrivare anche a un pubblico come quello del Coachella e più recentemente del Club To Club a Torino, lontano dalle nicchie jazzy statunitensi.