Irish Music Fest: i LyraDanz in concerto

Un’arpa ritmica, giocosa e dall’anima mediterranea; un salterio ad arco, che sfrutta tutte le sue potenzialità timbriche e virtuosistiche; una chitarra che – dalla rumba al flamenco, dal manouche al jazz – diventa lo strumento trainante nella contaminazione. Dopo i concerti dei Ceol e dell’Inis Fail trio, venerdì 26 gennaio (ore 21.30; ingresso 10-13 euro) allo Spazio Teatro 89 di Milano saranno di scena i LyraDanz per il terzo appuntamento dell’Irish Music Fest, la rassegna dedicata ai suoni e ai balli irlandesi.

I LyraDanz presentano un repertorio Neo-Trad di propria composizione e brani tradizionali con influenze classiche, popolari, etniche e pop, il tutto eseguito con strumenti usati raramente nella musica da ballo. Il gruppo è composto da tre musicisti di levatura internazionale, che fanno parte di formazioni di musica folk e celtica note in Italia e in Europa: Adriano Sangineto (arpa celtica in nylon e metallo, clarinetto basso, voce), Caterina Sangineto (voce, salterio ad arco, flauti, bodhran, arpa) e Jacopo Ventura (chitarra acustica, chitarra classica, charango, voce).

Grazie alla loro maestria e alla loro presenza scenica, i LyraDanz (che hanno tenuto concerti in Francia, Germania, Belgio, Olanda e Svizzera) riescono a coinvolgere come pochi altri gli spettatori, trascinandoli nelle danze. A proposito di danze: prima del concerto (dalle 19.30 alle 20.30), i docenti della Tara Dance Academy organizzeranno degli stage dedicati ai balli tipici irlandesi. Non solo: i partecipanti ai corsi avranno la possibilità di esibirsi, insieme agli insegnanti, durante l’esibizione dei LyraDanz.

Il costo d’iscrizione ai workshop è pari a 5 euro e la partecipazione ai corsi dà diritto all’ingresso ridotto al concerto e ad una consumazione gratuita al bar del teatro (per informazioni e iscrizioni: biagio@taraschool.it).

Il concerto conclusivo dell’Irish Music Fest è in programma venerdì 9 febbraio, con il live del gruppo Il Bandarone.

SPAZIO TEATRO 89, via Fratelli Zoia 89, 20153 Milano.

Tel: 02-40914901; info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org

Biglietti: intero 13 euro; ridotto 10 euro (under 25, over 65, convenzioni)

Irish Music Fest – Dal 12 gennaio al 9 febbraio 2018

Venerdì 12 gennaio: Ceol

Venerdì 19 gennaio: Inis Fail trio

Venerdì 26 gennaio: LyraDanz

Venerdì 9 febbraio: Il Bandarone