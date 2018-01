L’Associazione diventa anche Casa Editrice, con la prima pubblicazione di #ILQUADROGIUSTO, manuale del debuttArte di Eleonora Tarantino. Il nostro nuovo traguardo culturale: oltre a soddisfare gli occhi con le opere d’arte, gratificare la mente con i libri.

Gli ospiti si mescolano con amici, collaboratori, clienti. Scrutano con occhio critico le opere appese alle pareti nel soggiorno di casa o in sala riunioni. Ogni stanza si trasforma in un microcosmo che cambia e si evolve dando vita a seducenti visioni estetiche.

Già, ma quali sono i desideri e le aspettative che spingono ad acqui¬stare #ilquadrogiusto, Manuale del Debuttarte?

Eleonora Tarantino vive e lavora tra Milano e Parigi. Ha frequentato studi di Economia. Svolge mansioni di art consultant per le società e art shopper per i privati. Dal 1982 al 1995 si è occupata di strategie di marketing per le case discografiche Virgin e Cgd Sugar.

Il libro (80 pagg. al costo di €8,00) sarà in vendita sul sito www.pontixlarte.eu; sui portali di Amazon e eBay; presso le librerie selezionate.

Ponti x l’Arte Associazione Culturale