Il 21 gennaio dalle 11 alle 14 Hotel Milano Scala ospita un brunch a scopo benefico per raccogliere fondi per l’Associazione del Giro d’Italia di Handbike.

Il brunch si svolgerà sulla Sky Terrace, terrazza panoramica situata all’ultimo piano della struttura con vista sul suggestivo quartiere di Brera, sul Castello Sforzesco, sulle guglie del Duomo e sullo skyline moderno di Milano.

Parte del ricavato del brunch verrà devoluto all’Associazione del Giro d’Italia di Handbike, associazione che ha per oggetto lo sviluppo e la diffusione del ciclismo ed in particolare si dedica all’organizzazione di gare per atleti disabili.

Una vetrina itinerante delle straordinarie abilità degli atleti paraolimpici, dove ogni tappa è un’occasione per festeggiare uno sport come il ciclismo che non conosce differenze ma offre a tutti un’opportunità irrinunciabile di tornare protagonisti della propria vita.

Agli invitati verrà dato in omaggio il calendario “Hollywoodland2018” firmato dalla ex velina e attrice Vera Atyushkina, madrina e testimonial della manifestazione e realizzato dal fotografo internazionale Enrico Ricciardi.