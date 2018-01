“Grazie a te” – nuovo singolo di Le Deva

Da venerdì 12 gennaio, è in radio “Grazie a te”, il nuovo singolo estratto da “4”, il fortunato album de LE DEVA: 10mila copie vendute tra fisico e digitale, numeri importanti per un progetto totalmente indipendente, frutto di un lavoro che va avanti da oltre un anno e mezzo e che dimostra come il quartetto composto da Laura Bono, Verdiana, Greta e Roberta Pompa, sia riuscito a creare un’alchimia di voci unica che ha raggiunto risultati inaspettati.

“Grazie a te” sarà contemporaneamente disponibile anche in digital download su iTunes e sarà accompagnato da un videoclip girato in un’esclusiva location sulla Sila tra paesaggi innevati e una locomotiva abbandonata: “Il brano è un GRAZIE rivolto alle persone che abbiamo incontrato, agli amori, alle lacrime, alla gioia e ai lividi che ci hanno lasciato – ci racconta Laura Bono, che appare anche tra gli autori del brano- un grazie a tutto ciò che dà ritmo alla nostra vita”. Oltre a Laura, tra gli autori ci sono Zibba, Marco Rettani, Mario Natale e Verdiana che dichiara:

“Il brano è una raccolta di “fotografie” e metafore che ci fanno riflettere su quanto, a volte, anche un semplice GRAZIE possa fare la differenza nei rapporti umani”.“GRAZIE interpretato come condivisione, amore, generosità e gratitudine“ aggiunge Roberta Pompa. “Ma è anche un GRAZIE rivolto anche al nostro pubblico – sottolinea Greta- che ci segue con grande entusiasmo, dedizione e passione fin dal primo singolo”.

La scelta cade su questo brano anche grazie al fanclub ufficiale de LE DEVA, che ha eletto la canzone come “la più bella dell’album” ed è il quinto singolo dopo il successo de “L’AMORE MERITA” (Disco d’oro nel novembre del 2016), “L’ORIGINE”, “UN’ALTRA IDEA” e “SEMPLICEMENTE IO E TE”. Le Deva, inoltre, sono già al lavoro per la realizzazione di una grossa tournèe che le vedrà in tour per la primavera-estate 2018.