Continua la stagione invernale 2017-2018 del Centro Eventi IL MAGGIORE, lo splendido centro polifunzionale di Verbania, costruito sulle rive del Lago Maggiore.

Il tredicesimo appuntamento previsto è quello di oggi, mercoledì 31 gennaio (ore 21.00) con lo spettacolo di GENE GNOCCHI “IL PROCACCIATORE”, il suo viaggio in lungo e in largo per portare nel mondo la ricetta miracolosa per la lunga vita, la rincorsa sistematica della deficienza.