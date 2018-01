Galeffi- il Tour

Galeffi è un cantautore attivo sulla scena musicale romana da meno di un anno. Si nutre di calcio, cinema e Beatles. Inizia scrivendo canzoni in inglese, poi si tuffa sulla lingua italiana e ci prende gusto.

“Scudetto”, il suo atteso disco d’esordio, è uscito il 24 novembre per Maciste Dischi, edito da Warner Chappel e distribuito da Artist First e in meno di un mese ha superato il milione di ascolti su Spotify.

È bastato un primo ascolto e una prima data del tour totalmente sold-out al MONK di Roma per spalancare all’artista esordiente un tour di ben 32 date sparse per tutta la penisola.

Queste le date ufficiali:

12 gen KALINKA – Carpi

19 gen ATLANTICO – Roma

20 gen FAQ – Grosseto

26 gen OFFICINE UTOPIA – Ceccano (FR)

01 feb REVERSE SOUND CAFFE’ – Pisa

02 feb NEW AGE – Roncade (TV)

03 feb CIRCOLO KESSEL – Reggio Emilia

04 feb BELLEVILLE – Paratico (BS)

07 feb MERCOLEDI ROCK – Perugia

09 feb MUSICASSETTA – Taranto

10 feb EXIVIRI – Noicattaro (BA)

23 feb SPAZIO 211 – Torino

24 feb TENDER – Firenze

2 mar SMART LAB – Rovereto (TN)

3 mar VINILE – Bassano D.G. (VI)

6 mar SALA DEL MANISCALCO – Urbino PU

8 mar MAGNOLIA – Milano

9 mar DEJAVU – San’Egidio alla Vibrata TE

10 mar COVO – Bologna

11 mar PUBLIC ENEMY – L’Aquila

16 mar INDI(E)AVOLATO DIAVOLO ROSSO – Asti

17 mar BANGARANG – Genova

22 mar B SIDE – Rende (CS)

23 mar SMAV – Caserta

24 mar LA STAZIONE LIVE – Tolentino (MC)

30 mar FABRIK – Cagliari

Il disco è stato prodotto da Alessandro Forte (Mòn) e Federico Nardelli (Gazzelle) e masterizzato da Giovanni Versari (Muse, Negramaro, Verdena).

Dentro Scudetto troviamo canzoni sfacciate e pop, elegantemente intrise di vita quotidiana, di amori totali e rimandi letterari. Galeffi si fa cantare e ricordare, grazie ad una scrittura catchy ma dalle mille sfumature sonore, in un mondo a tratti surreale, governato da tazze di te, occhiaie, orologi, caffettiere, baci rubati, polistirolo e calciatori.

TRACKLIST

1. Occhiaie

2. Polistirolo

3. Tazza di te

4. Potter / Pedaló

5. Quasi

6. Camilla

7. Puzzle

8. Pensione

9. Burattino

10. Tottigol