Franco Trentalance sul palco di Zelig Cabaret

Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso ma non avete mai osato chiedere…

Debutta lunedì 15 gennaio in prima nazionale sullo storico palco di Zelig Cabaret in viale Monza 140 “Il Sesso e la ricerca della Felicità”, il primo spettacolo dell’ex porno divo più invidiato d’Italia: Franco Trentalance.

Scritto da Franco Trentalance e Sergio Spaccavento, musicato dalla cantautrice Roberta Carrieri, “Il sesso e la ricerca della felicità” è un mix tra un tutorial, una lezione semiseria e un approfondimento filosofico e sociologico sul sesso così come non lo avete mai immaginato.

Un’ora e un quarto in cui l’ex porno divo Trentalance, con una carriera nell’universo dell’hard lunga venti anni e 440 film, si confesserà con stile ironico, schietto, irriverente, ma assolutamente mai volgare, sfatando falsi miti e luoghi comuni del mondo del cinema a luci rosse, rassicurando i più timidi, dando consigli e svelando piccoli trucchi per vivere meglio la sfera più intima della nostra vita, e mostrando che anche sotto le lenzuola se si vuole si può fare la differenza. Perché anche il sesso non è solo una questione di sesso!