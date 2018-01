Francesca Michielin Tour 2018: Nuove date

Si aggiungono nuovi appuntamenti al Francesca Michielin Tour 2018, prodotto e distribuito da Live Nation, che dopo l’anteprima di Parma il 16 marzo, partirà da Milano il 17 marzo e arriverà nei principali club di tutta Italia. Raddoppiano, infatti, le date della nuova avventura live di Francesca Michielin a Roma, già sold out il 12 aprile, e Roncade (TV), già sold out il 28 marzo, con nuovi concerti in programma il 13 aprile al Teatro Quirinetta e il 29 marzo al New Age.

Il tour segue l’uscita di 2640, il nuovo album di inediti pubblicato lo scorso 12 gennaio, che ha raggiunto la posizione #1 su iTunes e ha conquistato oltre 2 milioni di stream su Spotify. Ad oggi, quindi, sono stati piantati 60 alberi in Kenya tramite la partnership con Treedom, l’unica piattaforma web al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguirlo online: ai 50 alberi già piantati da Francesca e Treedom, se ne sono aggiunti altri 10 grazie allo streaming del disco.

In totale sono 10 milioni gli stream registrati da Francesca su Spotify, tra cui quelli dei singoli Vulcano e Io non Abito al Mare, stabile nella top50 dei brani più ascoltati sulla piattaforma e recentemente certificato DISCO D’ORO.

Le prevendite per i nuovi appuntamenti saranno disponibili dalle ore 18.00 di oggi su Ticketmaster.it, Ticketone.it e tutti i punti vendita autorizzati.

Radio Italia è radio partner del Francesca Michielin Tour 2018.