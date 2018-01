“For You (Fifty Shades Freed)” nuovo singolo di Liam Payne e Rita Ora

Republic Records e Universal Pictures annunciano l’uscita del singolo di LIAM PAYNE e RITA ORA “For You (Fifty Shades Freed)”, primo estratto da “Fifty Shades Freed Official Soundtrack”, Colonna Sonora in uscita il prossimo 9 febbraio del terzo capitolo cinematografico della trilogia Fifty Shades, nei cinema di tutto il mondo il 9 febbraio.

Il singolo è disponibile in tutti gli store digitali e sarà in radio da venerdì 12 gennaio.

“For You (Fifty Shades Freed)” (https://fiftyshadesfreed.lnk.to/ForYouPR) è stato scritto da Ali Payami (Taylor Swift, The Weeknd), Ali Tamposi (Kelly Clarkson) e dal multistrumentista watt.

“Fifty Shades Freed” è il capitolo finale della fortunata trilogia Fifty Shades (www.fiftyshadesmovie.com), fortunata sia per quanto riguarda i libri di E L James, i film che sono stati estratti e le colonne sonore che li hanno accompagnati.

La Colonna Sonora del primo capitolo Fifty Shades of Grey Official Soundtrack ha raggiunto nel 2015 la #2 posizione della Billboard Top 200, ottenuto la certificazione di disco di Platino ed è diventato il settimo album più venduto dell’anno. Fifty Shades Darker Official Soundtrack, pubblicato nel 2017, ha ottenuto la vetta della Billboard Top 200 e il disco d’oro.