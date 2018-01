“Fame mia” – Teatro Leonardo

Dal 6 all’11 febbraio 2018

Teatro Leonardo

Fame Mia – Quasi una biografia – Prima Nazionale

di e con Annagaia Marchioro

in collaborazione con Gabriele Scotti

liberamente ispirato a Biografia della Fame di Amélie Nothomb (Voland edizioni)

regia Serena Sinigaglia

Fame mia è uno spettacolo comico e poetico che parla di cioccolato e di desideri, di cibo e di ossessioni, di accettazione e di denutrizioni. E’ liberamente ispirato al romanzo di Amélie Nothomb, di cui cita alcuni dei momenti più alti sfocandone i contorni, fino a farlo aderire a un’altra storia, quella dell’autrice attrice che la interpreta con la crudele ironia che caratterizza anche il linguaggio della Nothomb.

Un percorso di formazione, dall’infanzia all’età adulta alla ricerca di sé, una strada piena di curve e di salite ma anche di prati su cui riposare. Dedicato a tutte quelle persone che non si sentono abbastanza belle, che non si sentono abbastanza amate, che non credono di bastarsi per essere felici. Uno spettacolo un po’ per tutti: chi è senza peccato, scagli la prima pietra.