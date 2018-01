Fabrique di Milano: Ben Harper, e Charlie Musselwhite in concerto

I vincitori del GRAMMY-Award BEN HARPER e CHARLIE MUSSELWHITE arrivano in concerto in Italia al Fabrique di Milano il prossimo 23 aprile 2018.

I biglietti per lo show saranno disponibili in pre-vendita per gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 24 gennaio 2018 (fino alle ore 22.00 di giovedì 25).

La vendita generale partirà invece dalle ore 10.00 di venerdì 26 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

I due artisti tornano a collaborare in un nuovo disco, No Mercy in This Land, in uscita il 30 marzo 2018. L’album segna l’atteso ritorno dell’inedito duo dopo la pubblicazione del disco Get Up! nel 2013, che aveva debuttato alla posizione #1 della Billboard Blues Albums Chart e vinto 1 Grammy Award nel 2014 per il ‘miglior album blues’.

Un disco che racchiude le storie personali e le esperienze di Ben e Charlie che si incrociano con la storia dell’America, un’America che lotta per sopravvivere. L’album No Mercy in This Land è disponibile ora per il pre-ordine su www.NoMercyInThisLand.com e includerà la title track in uscita oggi (disponibile per lo streaming qui).

“Charlie Musselwhite è una persona rara da incontrare, in lui il passato, il presente e il future del blues coincidono” racconta Ben del suo collaboratore e amico. “E’ in grado di trasformare le note in emozioni, che sono straordinariamente familiari e nuove allo stesso tempo. E’ una leggenda vivente: il suono della sua fisarmonica dovrebbe essere inviata nello spazio ed utilizzata per cercare altre forme di vita!”.

“Sul palco così come in studio si prova la stessa intensa emozione quando si lavora con Ben. Ho provato la stessa sensazione quando ho lavorato con le leggende del blues di Chicago tanto tempo fa” racconta Charlie.

“Penso che Ben abbia davvero reinventato il blues: preserva l’essenza e lo spirito del genere infondendogli un sound moderno. Sono onorato di lavorare con lui e partecipare a questo progetto”.

Ben e Charlie festeggeranno l’uscita del disco il 30 marzo con un tour internazionale che comincerà la sera stessa a San Francisco al Fillmore, prima di dirigersi in Europa. Il duo tornerà a maggio negli States con due serate al Troubadour di Los Angeles e in Nord America quest’estate.