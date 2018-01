Riparte a febbraio il viaggio della Nazionale Femminile verso l’EuroBasket Women 2019:

sabato 10 febbraio le Azzurre affrontano la Svezia a Boras (ore 15.30, diretta su SkySportHD), poi la sfida di Pavia contro la Macedonia in programma il 14 febbraio (PalaRavizza, ore 18.30, diretta SkySportHD).

Nelle prime due uscite l’Italia ha ottenuto un successo in Macedonia e poi è stata sconfitta dalla Croazia a San Martino di Lupari. Gli ultimi impegni dell’EuroBasket Women 2019 Qualifiers sono in programma nel prossimo novembre, prima in Croazia e in casa con la Svezia.

Marco Crespi ha diramato la lista delle 16 giocatrici per le due partite di febbraio. In realtà le Azzurre saranno 17 perché al gruppo sarà aggregata anche Kathrin Ress, convalescente dopo l’infortunio al ginocchio e quindi indisponibile ma collante fondamentale in vista di due impegni così delicati. “Kathrin sarà con noi.

Una presenza di qualità importante fortemente voluta – ha spiegato coach Crespi – Ripartiamo. Obiettivo Svezia e Macedonia. Soprattutto obiettivo giocare per sfidare noi stessi. E avendo ascoltato le ragazze riesco proprio ad immaginarlo”.

Le Azzurre si ritrovano nella serata di domenica 4 febbraio e si alleneranno a Broni fino a giovedì sera: venerdì il trasferimento in Svezia, sabato la partita a Boras.

Domenica il ritorno in Italia e il trasferimento a Pavia, dove mercoledì 14 febbraio la Nazionale Femminile affronterà la Macedonia. Per informazioni relative ai biglietti, il numero da chiamare è 338.3196368 (fino a 10 anni gratis, posto unico 10 euro, ridotto 5 euro da 11 a 18 anni).

Le squadre già certe di giocare l’Europeo sono Serbia e Lettonia, ovvero i due Paesi ospitanti. In palio rimangono altri 14 posti: si qualificano le prime degli otto gironi e le sei migliori seconde.

Le convocate

Olbis Andre (’98, 1.86, A, Treofan Battipaglia)

Valeria Battisodo (’88, 1.74, P, Gesam Gas Lucca Le Mura)

Sabrina Cinili (’89, 1.91, A, Saces Mapei Napoli)

Chiara Consolini (’88, 1.85, G, Passalacqua Ragusa)

Martina Crippa (’89, 1.78, G/A, Gesam Lucca Le Mura)

Valeria De Pretto (’91, 1.85, A, Umana Reyer Venezia Mestre)

Caterina Dotto (’93, 1.70, G, Umana Reyer Venezia Mestre)

Francesca Dotto (’93, 1.70, P, Famila Basket Schio)

Elisa Ercoli (’95, 1.90, C, Geas Basket S.S. Giovanni)

Marcella Filippi (’85, 1.85, A, Fila San Martino di Lupari)

Alessandra Formica (’93, 1.89, C, Passalacqua Ragusa)

Gaia Gorini (’92, 1.81, P/G, Passalacqua Ragusa)

Raffaella Masciadri (’80, 1.85, A, Famila Schio)

Giuditta Nicolodi (’95, 1.85, Gesam Lucca Le Mura)

Kathrin Ress (’85, 1.92, C, Famila Basket Schio)

Giorgia Sottana (’88, 1.75, P, Fenerbahce Spor Kulübü, Turchia)

Cecilia Zandalasini (’96, 1.85, A, Famila Basket Schio)

Atlete a disposizione:

Debora Carangelo (’92, 1.69, P, Umana Reyer Venezia Mestre)

Giulia Ciavarella (’97, 1.83, G, La Molisana Campobasso)

Martina Fassina (’99, 1.83, A, Fila San Martino di Lupari)

Valentina Gatti (’88, 1.90, C, Pall. Femminile Broni 93)

Martina Kacerik (’96, 1.81, G, Umana Reyer Venezia Mestre)

Jasmine Keys (’97, 1.90, A, Fila San Martino di Lupari)

Elisa Penna (’95, 1.88, A, Wake Forest University)

Federica Tognalini (’91, 1.82, G, Gesam Lucca Le Mura)

Lo Staff

Responsabile SSNF: Gaetano Laguardia

Allenatore: Marco Crespi

Assistenti: Giovanni Lucchesi, Cinzia Zanotti

Video Analista: Gianluca Quarta

Preparatore Fisico: Matteo Panichi

Medico: Piergiuseppe Tettamanti

Ortopedico: Andrea Billi

Osteopata: Giampaolo Cau

Massofisioterapisti: Davide Pacor, Matteo Brunelli

Team Manager: Marco Gatta

Team Director: Monica Bastiani

Addetto ai Materiali: Francesco Forestan

Addetto Stampa: Giancarlo Migliola

Videomaker: Marco Cremonini

Il programma

4 Febbraio

Ore 18.00 Raduno c/o Hotel Don Carlo – S.S. 617 N. 37

5-8 Febbraio

Ore 9.00-12.00 Allenamento c/o Palaverde G.Brera

Ore 18.00-20.30 Allenamento

8 Febbraio

Ore 22.00 Trasferimento c/o Hotel Villa Malpensa – Via Don Andrea Sacconago – Vizzola Ticino

9 Febbraio

Ore 9.00 Trasferimento Aeroporto Malpensa

Ore 11.20 Volo Milano-Copenaghen

Ore 13.20 Volo Copenaghen-Goteborg

Ore 15.00 Arrivo e trasferimento c/o Hotel Quality Hotel Grand – Boras

Ore 16.30-18.00 Allenamento

10 Febbraio

Ore 10.00-11.00 Allenamento

Ore 15.30 Svezia-Italia

11 Febbraio

Ore 10.30 Trasferimento Aeroporto Goteborg

Ore 13.10 Volo Goteborg-Stoccolma

Ore 15.30 Volo Stoccolma-Milano Linate

Ore 18.25 Arrivo e trasferimento c/o Hotel Cascina Scova (Via Vallone 18, Pavia)

12 Febbraio

Ore 9.00-12.00 Allenamento c/o PalaRavizza

Ore 17.30-20.00 Allenamento

13 Febbraio

Ore 9.00-12.00 Allenamento

Ore 17.00-20.00 Allenamento

14 Febbraio

Ore 11.00-12.00 Allenamento

Ore 18.30 Italia-Macedonia

Fine Raduno

I tabellini delle prime partite

Macedonia-Italia 52-61

Macedonia: Stojanovska (0/1), Lazareska (0/4, 0/2), Adamovska ne, Petrushevska ne, Dimova ne, Janevska ne, Kmetovska 10 (4/15), Selcova ne, Givens 22 (7/11, 2/5), Shekjerovska ne, Mitrasinovik 14 (4/12, 1/3), Trajchevska 6 (2/6 da 3). Coach: Lazovski.

Italia: Gorini (0/1), Sottana 11 (5/11, 0/6), Zandalasini 8 (4/5, 0/6), Dotto 7 (2/6, 1/1), Masciadri, Formica 2 (1/2), De Pretto 2 (1/2), Crippa 7 (2/2, 1/5), Bestagno 2 (1/1), Cinili 12 (4/8, 1/2), Andre 10 (5/7), Kacerik ne. Coach: Crespi.

Italia-Croazia 71-83

Italia: Gorini ne, Sottana 25 (4/8, 3/6), Zandalasini 17 (3/10, 1/4), Dotto 7 (3/8, 0/1), Masciadri (0/1 da tre), Formica 4 (2/3, 0/1), De Pretto 8 (3/4), Crippa 5 (0/1, 1/1), Bestagno (0/1), Cinili 4 (2/3), Andre (0/2), Kacerik 1 (0/1 da tre). Coach: Crespi.

Croazia: Begic 2 (1/1, 0/1), Buzov (0/1), Sandric 22 (2/3, 3/5), Premasunac 8 (4/6, 0/1), Todoric (0/1) Rezan 35 (13/19), Miloglav ne, Dzankic (0/2, 0/1), Slonjsak (0/2, 0/1), Dojkic 16 (4/7, 2/5), Bura, Miletic (0/2, 0/1). Coach: Jelavic.

Il calendario del girone H

11 novembre 2017

Macedonia-Italia 52-61; Croazia-Svezia 54-57

15 novembre 2017

Italia-Croazia 71-83; Svezia-Macedonia 91-51

Classifica

Svezia 2-0; ITALIA, Croazia 1-1; Macedonia 0-2

10 febbraio 2018

Svezia-Italia; Macedonia-Croazia

14 febbraio 2018

Italia-Macedonia; Svezia-Croazia

17 novembre 2018

Croazia-Italia; Macedonia-Svezia

21 novembre 2018

Italia-Svezia; Croazia-Macedonia