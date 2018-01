E’ morta Dolores O’Riordan, voce dei “Cramberries”

E’ successo oggi, 15 gennaio, a Londra. A comunicarlo è stato il suo manager.

La cantante irlandese è mancata all’improvviso all’età di 46 anni. Al momento non ci sono altre informazioni, se non quelle della famiglia, distrutta dalla notizia.

Nel 2017 il gruppo aveva annullato il tour europeo tra la primavera ed estate, a causa di problemi alla schiena della cantante, una presunta ernia. Il dottore le vietò assolutamente di salire sul palco e stare in piedi per ore.

Negli anni ’90 il gruppo e l’originale e potente voce di Dolores , avevano conquistato il pubblico mondiale, in particolare con il brano “Zombie” .

Davide Falco