Due eventi imperdibili nelle sale spazioCinema il 30 e 31 gennaio

Il 30 e 31 gennaio nelle sale spazioCinema

due appuntamenti imperdibili

DAVID HOCKNEY DALLA ROYAL ACADEMY OF ARTS

Il docufilm di Phil Grabsky, David Hockney dalla Royal Academy of Arts, racconta le due grandi mostre dedicate all’artista negli ultimi cinque anni dalla Royal Academy of Arts di Londra: A Bigger Picture 2012 & 82 Portraits e One Still Life 2016.

Membro della Royal Academy dal 1991, David Hockney – uno degli artisti britannici più famosi al mondo – ha un rapporto unico con l’istituzione, per i cui spazi realizza le due mostre ad hoc, trasformandole in due eventi spettacolari.

ANTEO Palazzo del Cinema

30 gennaio ore 11.00 15.10 17.00 21.30

31 gennaio ore 13.00 17.30 19.30 ore 21.50

CITYLIFE Anteo

30 gennaio ore 13.00 17.50 20.00

31 gennaio ore 13.00 15.30 17.40 22.00

ARIOSTO spazioCinema

30 gennaio ore 17.15 19.00

31 gennaio ore 15.00 21.15

TEODOLINDA spazioCinema

30 gennaio ore 18.20 21.15

CAPITOL spazioCinema

31 gennaio ore 21.15

CREMONA PO spazioCinema

30 gennaio ore 15.30 20.00

31 gennaio ore 22.00

GRACE JONES: BLOODLIGHT AND BAMI

Grace Jones: Bloodlight and Bami è un viaggio elettrizzante attraverso la carriera pubblica e la vita privata dell’icona della musica e della cultura pop Grace Jones.

L’audace estetica di Jones emerge nell’intera pellicola grazie al sapiente lavoro della regista Sophie Fiennes, capace di creare un’esperienza cinematografica di grande potenza, accostando a contrasto sequenze musicali, riprese più intime e materiale personale per ritrarre la persona che si nasconde dietro la maschera indossata dall’artista sul palco.

ANTEO Palazzo del Cinema

30 gennaio ore 13.00 22.30

31 gennaio ore 15.10 21.30

CITYLIFE Anteo

30 gennaio ore 15.20 21.50

31 gennaio ore 13.00 19.40

METROPOL spazioCinema

30 gennaio ore 20.00

CREMONA PO spazioCinema

30 gennaio ore 17.50 22.00

31 gennaio ore 20.00