Cosmotronic, il nuovo doppio disco di Cosmo

Uscirà il 12 gennaio Cosmotronic, il nuovo album di Cosmo per 42 Records/Believe.

Anticipato dal singolo Turbo, il nuovo disco di Cosmo sarà un doppio album, che gioca sulle due anime artistiche del deejay e producer di Ivrea: la canzone d’autore e la musica da club, finalmente fusi in uno stile unico e originale.

Cosmotronic prosegue e amplifica il percorso cominciato con L’ultima festa, certificato disco d’oro, che nel 2016 l’ha reso uno dei nomi più caldi della nuova musica italiana.

Turbo è una canzone veloce, ritmata, allegra ma al tempo stesso anche politica, che nasce da un campionamento di musica siriana.

“Tutto si sviluppa a partire da quel campionamento. Il resto viene da sé, spontaneamente, come un sasso che rimbalza e rotola giù da un pendio” – racconta Cosmo – “Questo pezzo contiene diversi elementi, una serie di idee deliranti: il ritmo, il testo, la risata, la realtà e la fuga dalla realtà, l’esotico e il meccanico, la merda e il ballo. Questa canzone è un frullatore con un motore turbo. E in qualche modo ci siamo dentro tutti.”

Turbo è stato accompagnato da un videoclip doppio, una sorta di short movie dal titolo Turbo/Attraverso lo specchio, girato da Jacopo Farina. Un viaggio saltellante in quello che è il cosmo-pensiero, diviso in due parti e simbolicamente molto forte. Nella prima parte del videoclip, si alternano delle immagini in cui Cosmo viene circondato da soldati, preti e donne velate e cerca di sfuggire a questi personaggi, come se si trovasse all’interno di un sogno in un mondo post-apocalittico.

Nella seconda, invece, Cosmo sale a bordo di una potente macchina sportiva e si ritrova finalmente nella sua realtà del club e della festa.

Osare è la parola d’ordine di Cosmo, che per questo doppio album ha deciso di prendere strade ancora più impervie e coraggiose con testi che raccontano il mondo esterno in modo personale e diretto, uniti ai bpm sempre più elevati della musica elettronica.

Cosmo presenterà il suo nuovo progetto discografico con una serie di instore nelle principali città italiane che partiranno da Milano il 13 gennaio e raggiungeranno Torino, Firenze, Bologna, Roma.

Cosmotronic, inoltre, sarà presentato con una serie di live organizzati da DNA Concerti, che porteranno Cosmo ad esibirsi nelle principali capitali europee e nei più importanti club italiani.

Queste le date della leg europea: il 21 febbraio a Parigi (La Boule Noire), il 22 febbraio a Lussemburgo (Gudde Wellen), il 23 febbraio a Bruxelles (VK), il 25 febbraio a Londra (Birthdays), il 27 febbraio a Berlino (Berghain Kantine), il 1 marzo a Lugano (Studio Foce).

I primi appuntamenti in Italia saranno: il 17 marzo a Bologna (Link), il 23 marzo a Firenze (Tenax), il 24 marzo a Milano (Fabrique), il 30 marzo a Torino (OGR), il 6 aprile a Roma (Atlantico), il 7 aprile a Napoli (Duel Beat), il 14 aprile a Marghera (Rivolta) e il 21 aprile a Bari (Demodè).

Quello di Cosmotronic, infatti, non sarà il solito concerto in cui l’artista presenterà dal vivo le nuove tracce, ma un vero e proprio party itinerante a cui si aggiungeranno di data in data dj special guest.

I biglietti per le date sono disponibili online su Ticketone (www.ticketone.it) e in tutti i punti vendita autorizzati.