Steven Spielberg, Tom Hanks e Meryl Streep, tre leggende del cinema mondiale, saranno ospiti in esclusiva di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, domenica 14 gennaio alle 20.35 su Rai1.

Attesissimo il loro arrivo in Italia per “The Post”, nelle sale dal 1 febbraio. Il film diretto dal genio di Spielberg che vede protagonisti due icone del grande schermo è un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group con Rai Cinema, distribuito da 01 Distribution