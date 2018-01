“Carta canta” allo Spazio Teatro 89 di Milano

Si intitola “Carta canta” il nuovo evento per bambini in programma domenica 4 febbraio (ore 11; ingresso 7 euro) allo Spazio Teatro 89 di via Fratelli Zoia 89, a Milano, nell’ambito della collaudata rassegna “Teatro Piccolissimo… e non solo”. Lo spettacolo, adatto a baby-spettatori di età compresa fra uno e quattro anni, è prodotto dalla compagnia Stradevarie, che per realizzarlo ha utilizzato la pittura, il teatro corporeo, quello di figura e la musica.

Un uovo. Si rompe e nasce qualcuno. E poi comincia il viaggio alla ricerca della mamma: nella terra, nell’acqua, nell’aria… In scena c’è un grandissimo foglio, che viene dipinto e che scorre sotto gli occhi meravigliati dei bambini. Ci sono una pittrice, un’attrice, una percussionista e c’è, naturalmente, tanta carta: che rotola come una palla, che nevica in mille pezzettini, che diventa ali, che prende vita disegnata.

“Carta canta” è uno spettacolo multisensoriale che ha nella semplicità il suo punto di forza e che parla un linguaggio universale: il fare che racconta, piccoli rumori, un po’ di musica, la sperimentazione dei materiali e le libere associazioni, che da sempre caratterizzano i giochi dei bambini. Alla fine della rappresentazione, gli spettatori potranno disegnare l’ultima pagina.

Spazio Teatro 89, via Fratelli Zoia 89, 20153 Milano.

Tel: 0240914901; info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org

Rassegna “Teatro Piccolissimo… e non solo” – Stagione 2017-2018

Ingresso: 7 euro.

“Carta canta”, domenica 4 febbraio 2018, ore 11.

Durata: 30 minuti (+ 30 minuti di laboratorio).

Età consigliata: 1-4 anni.

Compagnia: Stradevarie.

Di e con: Alessandra D’Aietti, Enrica Pizzicori, Soledad Nicolazzi.

Con la collaborazione di Dalia Padoa.

Tecnica usata: pittura, teatro corporeo, teatro di figura, musica in scena.