Puntuale come si deve all’inizio di una prima cinematografica ha preso il via oggi alle 18 il Carnevale di Venezia 2018 con la Festa Veneziana sull’Acqua. Davanti a 11 mila persone armate solo di smartphone e voglia di divertirsi il Rio di Cannaregio si è animato con le esibizioni e le evoluzioni degli artisti dello show curato dalla società veneziana Wavent che hanno presentato “VeCircOnda”. A decretare l’inizio ufficiale del Carnevale il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro assieme al direttore artistico Marco Maccapani.

Perché VeCircOnda: un titolo in cui si racchiude “VE” che rappresenta il legame profondo con la città di Venezia, “CIRCO” il rimando palese al tema prescelto per lo show, e “ONDA” a sottolineare la straordinarietà di una produzione sull’acqua che proprio sulle onde nasce e vive. Per raccontare tutto questo, Wavents si è affidata virtualmente all’occhio di Federico Fellini, grande estimatore della magia circense, che nelle sue pellicole, come nel film La Strada” ha raccontato questo magico mondo.

Tra i quadri scenici che hanno sfilato lungo il Rio di Cannaregio si sono potuti ammirare quello degli sputafuoco, degli animali del circo come la giraffa, il leone e l’elefante alti tra i 5 e i 7 metri trasportati a bordo di tre imbarcazioni. Il carrozzone delle meraviglie, con l’effige del circo sempre a bordo di un mototopo da lavoro verrà idealmente trainato su e giù per il Rio di Cannaregio da tre cavalli gonfiabili e luminosi.

E poi, ancora, una ragazza che dal tetto del carrozzone resterà sospesa sul canale esibendosi con evoluzioni tra cielo ed acqua e un gioco di luci. E infine, il colpo di scena finale: il funambolo Sandro Sassi ha attraversato da una parte all’altra il canale camminando in equilibrio su un cavo sospeso nel vuoto.

«E’ stata una partenza del Carnevale all’altezza delle tradizioni e anche con la capacità di offrire sempre nuove suggestioni nella magica cornice del Rio di Cannaregio – ha dichiarato Piero Rosa Salva, amministratore unico di Vela, la società che organizza il Carnevale – . Il gradimento dello spettacolo da parte del pubblico ci conferma che la strada sulla quale stiamo lavorando da anni è quella giusta»

Allo spettacolo, replicato alle 20.00 hanno presenziato, tra gli altri, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il direttore artistico del Carnevale Marco Maccapani, il prefetto di Venezia Carlo Boffi oltre ad alcuni assessori comunali e ospiti istituzionali.