Bollate: Aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie

Iscrizioni alle scuole primarie e secondarie, e dell’infanzia aperte fino a martedì 6 febbraio 2018. Diverse le modalità di iscrizione per le famiglie, in base al livello di istruzione.

Per le scuole primarie e secondarie, anche per il prossimo anno scolastico, le pratiche dovranno essere effettuate esclusivamente online. E’ possibile effettuare la registrazione al portale delle iscrizioni online (www.iscrizioni.istruzione.it) per ottenere user-id e password di accesso al servizio dalle ore 9.00 del 9 Gennaio 2018 collegandosi direttamente al sito sopra indicato; in alternativa è possibile rivolgersi, con appuntamento, alle seguenti segreterie delle scuole interessate:

• I.C.S. Rosmini Via Diaz, 44 – Bollate – tel. 02.333.007.12

• I.C.S. Montessori Via Montessori, 10 – Bollate – tel. 02.350.28.56

• I.C.S. Brianza Via Brianza, 20 – Cassina Nuova – tel. 02.351.12.57

Per le Scuole dell’infanzia statali, comunali e paritarie, le iscrizioni dovranno essere effettuate direttamente ed esclusivamente nelle segreterie scolastiche, entro il 6 febbraio 2018.

Scuole dell’Infanzia Statali:

• “B. Munari” di Via Galimberti, 12 – I.C.S. Rosmini – tel. 02.333.00.712

• “Bachelet” di Via Verdi, 25 – I.C.S. Montessori – tel. 02.350.28.56

• “Collodi” di Via Lorenzini, 1 – I.C.S. Brianza – tel. 02.351.12.57

Scuole dell’Infanzia Comunali:

• Scuola dell’Infanzia “G. Bambino” di Via Ospitaletto,1 – Cascina del Sole – tel. 02.351.09.84

• Scuola dell’Infanzia “Aurora” di Via Madonna, 12 – Cassina Nuova – tel. 02.351.02.81

Scuole dell’Infanzia Paritarie:

• Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” di Via Donadeo, 4 – tel. 02.350.35.52

• Scuola dell’Infanzia “Maria” di Via Sartirana, 12 – tel. 02.350.29.33

• Scuola dell’Infanzia “S. Monica” di Via F. Mariani, 10 – tel. 02.350.54.82

• Scuola dell’Infanzia “Paolo VI” di Via Vicenza, 7 – tel. 02.351.02.94

ATTENZIONE: Si informano i genitori che, come previsto dalla normativa nazionale in materia di prevenzione ed obblighi vaccinali, l’accesso a tutte le scuole dell’infanzia di Bollate è subordinato alla presentazione obbligatoria della documentazione che attesta l’avvenuta vaccinazione, come da calendario personale.