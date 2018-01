Bollate: Albo per giovani artisti

L’Amministrazione comunale di Bollate ha dato vita al Registro artisti del territorio. Si tratta di un vero e proprio albo locale per artisti emergenti e non, aperto all’iscrizione (gratuita) di tutti coloro che hanno una “vena artistica” e che desiderano dare il proprio contributo alla realizzazione di iniziative organizzate dal Comune di Bollate sul territorio. Iscrizioni online sul sito del Comune.

“Con questo Registro – afferma il neo Assessore alle Politiche giovanili – vogliamo dare la possibilità a chiunque, artista emergente o affermato, di farsi conoscere, far conoscere le proprie abilità e poter, infine, collaborare per le iniziative organizzate dal Comune di Bollate. Ci auguriamo che, grazie a questo albo, gli artisti emergenti possano farsi pubblicità; allo stesso tempo, noi potremo censire le potenzialità esistenti, ma, magari, finora non espresse sul nostro territorio. Questo progetto acquista maggior valore perché pensato proprio da un giovane bollatese, Consigliere comunale con delega alle Politiche giovanili, che si è speso molto per la realizzazione di questo progetto. Collaborare è stato un piacere, spero che l’iniziativa realizzata possa essere ben accolta dai cittadini”.

COS’E’ IL REGISTRO ARTISTI

Il Registro Artisti sarà un vero e proprio “albo”, suddiviso in categorie “artistiche”, alle quali ci si potrà liberamente iscrivere in qualsiasi momento dell’anno. L’iscrizione sarà completamente gratuita e aperta a tutti i bollatesi e non, di ogni età.

E’ stata attivata un’apposita sezione sul sito comunale, dove poter effettuare l’iscrizione direttamente online. Qui ogni aspirante artista potrà scegliere la propria categoria tra quelle proposte e compilare la scheda di iscrizione. Sarà anche possibile caricare il proprio curriculum vitae professionale e ogni altro documento utile a dare informazioni sulle capacità artistiche, compresi i link a siti, i video su YouTube, le demo, le foto, e quanto ritenuto necessario per la valorizzzazione della propria carriera artistica.

Le categorie in cui verrà suddiviso il Registro, e in cui ci si potrà direttamente iscrivere, sono le seguenti:

• Sezione Musica, che avrà un link dedicato

• Sezione cinema e videomakers

• Sezione Letteratura

• Sezione arti visive, grafiche e figurative (compresi fotografici, grafici, videoartisti)

• Sezione artisti di strada

• Sezione nuove espressioni (compresi i nuovi autori telematici)

• Sezione Pittura

• Sezione Scultura

L’iscrizione per entrare a far parte dell’albo artisti del Comune di Bollate non avrà scadenza e sarà gratuita. Iscrizioni aperte sulla home page del sito del Comune.

Per ulteriori informazioni, ci si può rivolgere allo Sportello Europa Giovani, in Piazza Aldo Moro 1.