Blues Guitar Heroes  allo Spazio Teatro 89 di Milano

Nell’auditorium di via Fratelli Zoia 89 continua la collaudata rassegna “Milano Blues 89”: sabato 20 gennaio largo a Claudio Bazzari e Maurizio “Gnola” Glielmo, chitarristi di grande talento

MILANO – Con Heggy Vezzano formano dal 2014 i Blues Guitar Heroes, tra i migliori gruppi in circolazione della vivace scena italiana: Claudio Bazzari e Maurizio “Gnola” Glielmo, formidabili chitarristi che non hanno bisogno di presentazioni, saranno i protagonisti sabato 20 gennaio (ore 21.30; ingresso 10-13 euro) del nuovo appuntamento della collaudata rassegna “Milano Blues 89”, organizzata dallo Spazio Teatro 89 di Milano.

I due musicisti – stili diversi, stesso talento – saranno affiancati da una sezione ritmica di primo livello (costituita da Antonio Petruzzelli al basso e Leif Searcy alla batteria) e insieme allo special guest Cesare Nolli proporranno un affascinante viaggio attraverso i vari generi del Blues, pescando in un repertorio che spazia dai grandi classici della “musica del diavolo” a composizioni originali.

Prima di votarsi al blues, Claudio Bazzari, attivo da diversi decenni anche come session man, ha collaborato con artisti del calibro di Fabrizio De Andrè, Gianna Nannini, Eros Ramazzotti, Ron, Mina, Loredana Bertè, Gianni Morandi, Mario Lavezzi, Edoardo Bennato, Bruno Lauzi, Mauro Pagani, Shel Shapiro, Adriano Celentano, Antonello Venditti e Milva. Unitosi alla Treves Blues Band, Bazzari ha dato sfogo alla sua vera passione, quella per il Blues, e ha avuto l’opportunità di accompagnare un grande come Mike Bloomfield. Per molti anni ha continuato a suonare il blues con la Baker Street Band (con Dave Baker alla voce e alla batteria, Chuck Fryers alle chitarre e Tino Cappelletti al basso). Nel 2011 ha fondato la Banfi e Bazzari band (con Aldo Banfi alle tastiere, Isabella Casucci alla voce, Alberto Pavesi alla batteria e Marco Mangelli al basso), formazione con la quale, quattro anni più tardi, ha pubblicato “In The Balance”, cd di brani inediti in bilico tra più stili musicali. Maurizio “Gnola” Glielmo è un esponente di spicco della scena blues italiana: per anni a fianco del leggendario Fabio Treves, ha calcato i palchi dei più importanti festival italiani e internazionali. Nel 1989 ha fondato la Gnola Blues Band con l’obiettivo iniziale di percorrere gli itinerari più classici di questo genere musicale. La band parte dall’interpretazione degli standard (Elmore James, Muddy Waters) per poi fondere gli elementi della tradizione in interessanti composizioni originali. Glielmo è un profondo conoscitore dell’uso della tecnica “slide” e, grazie a questa abilità, è stato spesso invitato come session man per produzioni in ambito rock e pop. Ha collaborato, tra gli altri, con Max Pezzali, i Tazenda e Davide Van De Sfross.

SPAZIO TEATRO 89, via Fratelli Zoia 89, 20153 Milano.

Tel: 02-40914901; info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org.

Biglietto: 13 euro intero; 10 euro ridotto.

MILANO BLUES 89 – IL CALENDARIO

Sabato 21 ottobre – Banfi e Bazzari Band feat. Isabella Casucci

Sabato 28 ottobre – Leo Ghiringhelli quartet

Venerdì 3 novembre – Paul Reddick and The Gamblers, special guest MonkeyJunk

Venerdì 17 novembre – Grayson Capps feat. J. Sintoni & Corky Hughes

Sabato 25 novembre – Gennaro Porcelli

Venerdì 1 dicembre – Gabriele Scaratti band

Venerdì 15 dicembre – Fabio Marza band with Paolo Bonfanti

Sabato 13 gennaio 2018 – T-Roosters

Sabato 20 gennaio 2018 – Blues Guitar Heroes (Bazzari/Gnola)

Sabato 3 febbraio 2018 – Daniele Tenca

Sabato 24 febbraio 2018 – Maurizio Bestetti

Sabato 10 marzo 2018 – Amanda e la banda

Sabato 17 marzo 2018 – Bill Toms Band