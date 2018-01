Bell’Italia di febbraio: ilGolosario – primo volume in edicola

Un’edizione speciale de ilGolosario, la guida alle cose buone d’Italia firmata da Paolo Massobrio uscirà col numero di febbraio di BELL’ITALIA – il mensile di Cairo Editore diretto da Emanuela Rosa-Clot – per tre mesi consecutivi, per accompagnare i lettori in un itinerario lungo tutto lo Stivale alla scoperta delle botteghe e degli artigiani dei sapori che hanno esteso la loro offerta alla ristorazione.

“Andare direttamente alla fonte. È quello che da oltre vent’anni fanno Paolo Massobrio e gli amici del Golosario, in giro per l’Italia a visitare aziende agricole, produttori, artigiani del gusto, botteghe dove si può comperare il meglio della grande e variegata tradizione enogastronomica italiana. Un viaggio alla ricerca delle eccellenze su strade che anche noi di Bell’Italia percorriamo. Era naturale incontrarsi, prima o poi – spiega il direttore Emanuela Rosa-Clot – ilGolosario è un irrinunciabile vademecum per il viaggiatore buongustaio”.

Tre volumi che, a soli 2 euro in più, saranno allegati al mensile di riferimento per i viaggiatori golosi con 900 pagine complessive e 2.400 consigli d’autore che segnaleranno, regione per regione, i posti giusti in cui acquistare salumi, formaggi, pane, dolci, frutta, verdura, birre e liquori ma anche dove è possibile fermarsi per una sosta seduti comodamente a tavola: su 2.400 segnalazioni sono 700 le botteghe che offrono anche da mangiare.

Con Bell’Italia di febbraio sarà in edicola il primo volume dedicato a Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia, con il numero di marzo il secondo volume dedicato a Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche e Toscana, e ad aprile il terzo volume con Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

“Questa iniziativa – dichiara Paolo Massobrio – intercetta una tendenza sempre più diffusa, che è quella di un momento di gusto più informale. Questa formula, è a metà strada fra lo street food e l’osteria e molto spesso si focalizza su singole specialità da assaggiare dove il vino diventa un contorno importante”.

E a proposito di vino, non manca la segnalazione di oltre 100 cantine che a loro volta propongono pietanze.

Inoltre il viaggio di Bell’Italia alla scoperta del Bel Paese continua con uno speciale in regalo di 76 pagine dedicato alle meraviglie delle Marche.