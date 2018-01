Befana alternativa: idee regalo originali per riempire la calza (adulti)

Se da un lato il Natale può rappresentare un salasso per le nostre tasche, dall’altro l’Epifania rappresenta un’occasione carina per fare un piccolo regalo inaspettato. La tradizione della calza, infatti, è una di quelle che consentono una grande elasticità in termini “contenutistici”: questo perché non esiste regola che ci imponga di riempirle di dolciumi o altro. Dunque il giorno dell’Epifania può essere vissuto all’insegna delle calze ricche di piccoli doni sentiti ma originali e magari anche divertenti. Alcune idee regalo di questo tipo per riempire la calza? Oggi scopriremo insieme come valorizzare una befana… alternativa.

Idee regalo per lei per una befana alternativa

Per lei, la calza potrà essere riempita innanzitutto con qualche prodotto di bellezza: sono perfetti perché sono piccoli e davvero poco impegnativi, anche a livello di costo. Di contro, sono sicuramente molto apprezzati: alcuni esempi? Un bel rossetto oppure uno smalto, o in alternativa un tubetto di crema per le mani, che sia di qualità. Dal beauty al make up, le idee per una calza possono essere tantissime e tutte perfette per una befana alternativa: questa lista include anche must come gli ombretti, il fard, il fondotinta e il mascara. Poi, cambiando settore e passando all’abbigliamento, potreste anche optare per un capo bello ma poco costoso, come ad esempio una maglietta. Qui le opzioni sono veramente tante, basta vedere quanti modelli ci sono sui negozi online: ad esempio, YOOX ha un reparto interamente dedicato alle t-shirt da donna. Rimanendo in tema di look e outfit, di alternative ce ne sono a bizzeffe: una sciarpa, un cappello o un bel paio di guanti, per riparare le mani dal freddo dell’inverno. Infine, per la calza della propria fidanzata, potreste scegliere un indumento intimo per una Befana un po’ osé.

Idee regalo originali per lui per riempire la calza

Per lui, invece, è sempre meglio optare intanto per la tecnologia: non è difficile trovare regali che siano tascabili e piccoli, dunque perfetti per riempire una calza originale e alternativa per la Befana. Qualche esempio? Una pennetta USB o un caricabatteria portatile, insieme ad un paio di auricolari Bluetooth: è possibile trovarne di low cost, ma senza rinunciare a qualcosa che sia di qualità. Anche i videogiochi sono una opzione da percorrere: gli adulti, al pari dei ragazzi, spesso non sanno resistere a questo genere di cose, essendo degli eterni Peter Pan. Per gli amanti delle serie Tv e dei film in streaming, invece? Potreste farli felicissimi regalandogli un abbonamento a siti di streaming, come ad esempio Netflix: costa poco, dura un anno, e permette libero accesso ad una valanga di contenuti televisivi. Nemmeno gli uomini sono insensibili al beauty: un bel set da barba, insieme ad un after shave, potrebbe risultare utilissimo come regalo per una Befana alternativa.

