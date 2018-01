Domenica 14 gennaio alle 10.30 in Sala Consiliare a Palazzo Marino torna “Area P, Milano incontra la poesia”, l’iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio comunale e dall’Assessorato alla Cultura che, una domenica al mese, porta rime e versi in Comune per avvicinare i cittadini alla poesia.

In programma “Intelletto d’amore”, incontro con Maria Grazia Calandrone, poetessa, drammaturga, giornalista, artista visiva, autrice e conduttrice per RaiRadio3. Fra i suoi libri, Crocetti: La scimmia randagia (2003, premio Pasolini), Sulla bocca di tutti (2010, premio Napoli), Serie fossile (2015, rosa premio Viareggio) e Il bene morale (2017) e Gli Scomparsi (Pordenonelegge 2016, premio Dessì).