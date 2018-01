“Ali di carta” – Nicolas Bonazzi

“Ali di carta” è il titolo del nuovo singolo del cantautore Nicolas Bonazzi, finalista nelle selezioni per Sanremo Giovani, in rotazione radiofonica e disponibile in digital download a partire da oggi venerdì 19 gennaio. Il brano è accompagnato da un video emozionante girato presso lo storico Castello di Thiene con la regia di Iacopo Trezzi, in cui Nicolas torna metaforicamente sui luoghi della sua infanzia.

“Ali di carta”, scritto insieme a Marco Rettani e prodotto da Giancarlo Di Maria con la supervisione del Maestro Celso Valli, è il brano più personale di Nicolas e intimo che il cantautore abbia scritto, in cui racconta qualcosa che mai prima aveva avuto il coraggio di dire:

“da bambino – racconta il cantautore – sono stato toccato da quella pericolosa prepotenza–purtroppo sempre più attuale- che oggi chiamiamo bullismo. Ho scritto questo brano lavorando a fondo su me stesso e sulle mie sensazioni di bambino di allora. un bambino che muove i primi passi nel dorato mondo dell’infanzia e della scuola, con uno zaino carico di ingenue speranze sul mondo e sulle persone. Troppo presto inciampa in una nota stonata: la dura prepotenza di qualche coetaneo. Improvvisamente tutto diventa difficile, il sorriso si spegne, e ogni colore si riduce ad una scala di grigi. Quel bambino si vergogna della propria debolezza, si sente sbagliato, e sogna di volare via su un aereo di carta, lontano dalla cattiveria incomprensibile di chi ha bisogno di ferire per sentirsi più forte. E così si ritrova adulto, trasformato dalla vita, a immaginare di parlare con chi gli ha fatto del male, in cerca di un confronto, di un riscatto, per poterlo perdonare”.