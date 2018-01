Al Creberg Teatro Bergamo: Dirty Dancing

Quando nel 1987 l’autrice Eleanor Bergstein scrisse la storia di “Dirty Dancing – Balli Proibiti” non si sarebbe mai immaginata un tale successo. Il racconto di Baby e della sua storia d’amore con Johnny, il bel maestro di ballo, nata in una lontana estate degli anni ’60 nella scanzonata atmosfera del resort Kellerman, si è trasformato in un vero e proprio cult senza tempo a livello cinematografico e teatrale.

Per celebrare i 30 anni di successi del film “Dirty Dancing, The Classic Story on stage” torna a teatro per un lungo tour italiano con una speciale versione firmata dal regista Federico Bellone.

“In tutti noi si nasconde un ballerino, questa è la storia di Baby …la musica, il ballo… forse è proprio qui che si cela il segreto del successo senza tempo di Dirty Dancing”

Eleanor Bergstein

il 14 febbraio sarà a Bergamo sul palco del Creberg Teatro Bergamo.