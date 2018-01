Può una scimmia, educata come se fosse un essere umano, adattarsi a vivere nel nostro ambiente?

È questo l’esperimento che vede coinvolto il professor Loi nel nono episodio della serie che, proprio a partire da gennaio 2018, arriverà in edicola con cadenza bimestrale.

Il nostro Mercurio viene così ospitato dall’amico Giacomo, un biologo che sta conducendo degli studi su una scimmia con la collaborazione della figlia Enrica, donna intelligente, affascinante, libera e anche…. agilissima! Del resto, secondo Giacomo la scimmia potrebbe essere niente poco di meno che il primo anello evolutivo della razza umana!

Mercurio Loi. La somiglianza con una scimmia è un numero appassionante e bizzarro, con disegni di Andrea Borgioli, copertina di Manuele Fior e colori di Francesca Piscitelli. Protagonista della penna di Alessandro Bilotta è in questo caso Dioniso, il primate che viene cresciuto ed educato come un essere umano.

Per Mercurio c’è spazio per dare sfogo alla propria curiosità e alla passione per Enrica, ma anche per specchiarsi nella singolare somiglianza fra lui e lo strano coinquilino di quella casa che, peraltro, ha una passione sorprendente: quella per i pennelli e per il disegno, proprio come la scimmia protagonista di un quadro di Chardin e di una caricatura di Grandville.

E proprio un illustratore speciale, quel Rodolphe Töpffer considerato uno dei fondatori del fumetto, ha mostrato a Enrica dei racconti composti per immagini che potrebbero finalmente aiutarla a comunicare con Dioniso…

Perché l’Africa è certo un mondo sorprendente, ma anche Roma promette (e mantiene) meraviglie…

Mercurio Loi è nato due anni fa tra le pagine delle Storie, grazie alla penna dello scrittore romano Alessandro Bilotta. Ma quel numero solo gli stava troppo stretto e per il suo autore è stato inevitabile seguire il professore per altre avventure, a passeggio tra le nuove pagine che andava via via a visitare.

Un po’ Sherlock Holmes, un po’ Dr House, Mercurio Loi è un gentiluomo brillante e ironico, un dandy che percorre senza meta precisa le vie della città eterna come un flâneur ante litteram, per dirla con Baudelaire. È un osservatore attento, il professor Loi, e con la sua irrefrenabile curiosità finisce costantemente per essere coinvolto in vicende misteriose, macchinazioni diaboliche, società segrete e persino… fantasmi.