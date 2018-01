1868/2018 – 150° anniversario Teatro Gerolamo: Stagione gennaio/giugno 2018

Il Teatro Gerolamo festeggia il suo centocinquantesimo compleanno.

Una lunga storia per la città di Milano, una storia importante per il teatro in Italia. Le marionette, la musica, il teatro di parola, ma soprattutto le idee e le persone che sul piccolo palcoscenico di Piazza Beccaria hanno trovato casa nel tempo, saranno i protagonisti della programmazione nei prossimi mesi.

24, 25, 26, 27 gennaio 2018 | h.20:00

28 gennaio 2018 | h.16:00

COMPAGNIA MARIONETTISTICA CARLO COLLA & FIGLI

L’Asino e Il Curato

Commedia in 2 atti di Carlo II Colla

L’Asino e il Curato si propone di presentare sulla scena personaggi e situazioni della realtà (il manoscritto è datato 1879) senza dimenticare gli archetipi della Commedia Latina e i canovacci della Commedia dell’Arte. La particolare attenzione nel rendere, attraverso il linguaggio, i ruoli dei protagonisti – un Curato, una Perpetua, un Sagrestano, dei Briganti, un Bersagliere – sullo sfondo di un solare e immaginario paese del Meridione dopo la conquista del Regno delle Due Sicilie, ne fa uno spettacolo di particolare incidenza nel repertorio della Carlo Colla & Figli che il Teatro Gerolamo ripropone in occasione del suo centocinquantesimo anniversario.

Selezione da Excelsior

Oscurantismo e Luce

Gran Ballo Storico di Luigi Manzotti

Musica di Romualdo Marenco. Prima Edizione Marionettistica di Carlo II Colla (1895)

Quando la Carlo Colla & Figli mette in scena Excelsior con il titolo Civiltà e Progresso, le formazioni marionettistiche di maggior prestigio già avevano in repertorio il gran ballo.

Siamo nel 1895. Excelsior approda al Teatro Gerolamo proprio negli anni in cui, dopo qualche ultima apparizione, il gran ballo scaligero sta tramontando sulle scene italiane, divenendo unico retaggio del teatro delle marionette e, più particolarmente, della Compagnia Carlo Colla &Figli che ha continuato a riproporlo sino a oggi, offrendo al pubblico di un secolo dopo la più vivida testimonianza del kolossal scaligero.

08, 10 febbraio 2018 | h.20:00

ORCHESTRA laVerdi

concerto per Il 150° Anniversario del Teatro Gerolamo

Ottetto di archi de laVerdi

L’ottetto di archi de laVerdi, guidato da Luca Santaniello, primo violino dell’Orchestra milanese, inviterà gli spettatori a scoprire il grande repertorio sinfonico, trascritto per piccolo ensemble di strumenti.

La Sinfonia Pastorale di Beethoven e la Serenata per Archi di Ciaikovsky risuoneranno tra i palchi del Teatro Gerolamo, come se ci si trovasse in una grande sala da concerto.

13, 14, 15, 16, 17 febbraio 2018 | h.17:00-20:00

Fruscii di Taffetà

Mostra di costumi del ‘700 veneziano

Atelier “La Bottega del Costume” di Nicoletta Lucerna, Venezia

a cura di Roberto Bianchin

INGRESSO LIBERO

Abiti sontuosi, provenienti dal celebre Atelier “La Bottega del Costume” di Venezia, diretto da Nicoletta Lucerna, confezionati con stoffe preziose e cura maniacale che sono stati i protagonisti delle più esclusive feste di piazza e di palazzo al Carnevale di Venezia.

Hanno preso parte a film e trasmissioni televisive, sono saliti sui palcoscenici dei più celebri teatri d’Europa, dalla Fenice alla Biennale di Venezia, dal Palais Royal di Parigi al Deutsches Theater di Monaco di Baviera. Mostra e caffetteria resteranno aperte tutti i pomeriggi dal 13 al 17 febbraio.

16 febbraio 2018 | h.20:00

17 febbraio 2018 | h.16:00

COMPAGNIA TEATRALE LA BAUTTA – FULVIO SAONER

Le Morbinose di Carlo Goldoni

Regia di Adriana Saoner Mainardi

a cura di Roberto Bianchin

“Le Morbinose” di Carlo Goldoni, andata in scena per la prima volta durante il Carnevale di Venezia del 1758, è una delle più divertenti commedie del grande autore veneziano. Il titolo sta ad indicare, in lingua veneziana, persone dal carattere allegro e scherzoso. La vicenda narra infatti delle burle inscenate dalla giovane e bella Marinetta, con la complicità della fida cameriera Tonina, ai danni di alcuni malcapitati, tra cui il Conte Ferdinando, un nobile milanese di cui aveva finto di innamorarsi.

La Compagnia teatrale “La Bautta – Fulvio Saoner” di Venezia che oggi è diretta da Adriana Saoner, raccoglie i migliori attori della scena veneziana e si è esibita nei più importanti teatri italiani e internazionali, ottenendo numerosi premi e riconoscimenti.

09, 10 marzo 2018 | h.20:00

11 marzo 2018 | h.16:00

MAURIZIO MICHELI

Mi voleva Strehler

di Umberto Simonetta e Maurizio Micheli

Regia di Luca Sandri con Maurizio Micheli

Produzione Teatro Franco Parenti

Oltre mille repliche all’attivo, spettacolo cult dal 1978 che il Teatro Gerolamo ripropone in occasione dei 40 anni dal debutto, avvenuto il 15 novembre 1978 proprio sul palcoscenico di Piazza Beccaria. In scena Maurizio Micheli veste i panni dello scalcinato attore Fabio Aldoresi, che sogna, come tanti suoi colleghi, la svolta: diventare un attore famoso ed importante. Lo spettacolo è incentrato sul pretesto di un fantomatico provino che l’attore di cabaret dovrà sostenere il giorno dopo davanti al grande regista Giorgio Strehler. Il monologo mantiene negli anni freschezza ed attualità, ma allo stesso tempo evoca

un’epoca attraverso i suoi sogni, i suoi miti teatrali, le sue musiche, senza cadere nella trappola del rimpianto.

17 marzo 2018 | h.20:30

18 marzo 2018 | h.16:30

QUATTROX4

Dittico di Circo Contemporaneo

di Lazuz | La Burrasca

con Ron Beeri e Itamar Glucksmann

Viola Grazioli, Alexia Fremaux e Cleo Lanfranchi

FUORI ASSE – Circo Contemporaneo a Milano, rassegna a cura di Quattrox4

Come nelle arti figurative, questo doppio spettacolo di circo contemporaneo nasce dall’accostamento di due pezzi al contempo unici e ‘divisibili’. Dittico è l’esito di un lavoro di ricerca sul contemporaneo in cui danza e discipline circensi si fondono in una ponderata commistione di generi. Sul palco si susseguono il trio al femminile italo-francese de La Burrasca, per un lavoro di ricerca scenica e artistica in bilico tra trapezio e contorsionismo, e il duo israeliano Lazuz, che fa della ricerca del “movimento purissimo” il motore immobile dello spettacolo. Se con La Burrasca la ricerca – artistica ed estetica – del femmineo si muove sulle sottili coordinate aeree del trapezio, Lazuz è il punto di incontro tra un acrobata e un giocoliere che danzano tra conflitto e complicità nel tentativo di spingersi fuori dai rispettivi spazi vitali, senza mai potersi separare. Dall’incontro di questi due mondi nasce così una sinergia che trasforma le arti figurative in poesia.

23, 24 marzo 2018 | h.20:00

25 marzo 2018 | h.16:00

STEFANO ORLANDI

Roba minima, s’intend!

Concerto MalinComico | Canzoni di Enzo Jannacci

Chitarra Massimo Betti | Contrabbasso Stefano Fascioli | Fisarmonica Giulia Bertasi

Produzione Atir – Teatro Ringhiera

Lo spettacolo-concerto è un percorso di musica, parole e immagini intorno alla figura di Enzo Jannacci e alla Milano dei quartieri con i suoi personaggi stravaganti e surreali: i “pali” dell’Ortica, quello che andava a Rogoredo a “cercare i sò danée”, le balere di periferia dove c’è sempre chi “per un basin” avrebbe dato la vita intera. I sogni e le miserie di chi sta ai margini della società con “Vincenzina” che vuol bene alla fabbrica, quello che “prendeva il treno per non essere da meno”, chi insegue una storia d’amore: “roba minima” che il Teatro Gerolamo propone in occasione del centocinquantesimo anniversario per ricordare il grande artista che tante volte ha cantato sul palcoscenico della “Piccola Scala”.

06, 07 aprile 2018 | h.20:00

ORCHESTRA A PLETTRO CITTA DI MILANO

Musica da film: Grandi musiche, per grandi film

L’Orchestra a plettro “Città di Milano” ha celebrato il cinquantesimo anno di attività nel 2010.

Nata nel 1960 dalla fusione di due vecchie e valorose orchestre milanesi: l’Accademia Mandolinistica di Milano e il Circolo Mandolinistico Rinaldi, è l’erede di formazioni musicali che dalla fine del 1800 tengono alta la tradizione mandolinistica milanese.

Al Teatro Gerolamo presenteranno brani di musica tratti dalle colonne sonore di importanti film della storia del cinema.

04, 05 maggio 2018 | h.20:00

06 maggio 2018 | h.16:00

COMPAGNIA MIMMO CUTICCHIO

L’Ira di Achille

Drammaturgia e regia di Mimmo Cuticchio

L’opera dei pupi è notoriamente conosciuta come il teatro che racconta le gesta cavalleresche di Carlo Magno di Orlando e Rinaldo; tuttavia negli anni ’70, Mimmo Cuticchio, per far sopravvivere tecniche e saperi tramandati da padre in figlio, decise di scrivere nuovi copioni.

In occasione del centocinquantesimo anniversario del Teatro Gerolamo narrerà con i ritmi del cunto, le parti più epiche dei fatti raccontati da Omero e agiti dai pupi, a partire dalla distruzione di alcuni templi appartenuti a Re Priamo, alla peste che si è abbattuta nel campo acheo, alla lite tra Achille e Agamennone, al duello tra Paride e Menelao, per concludere con la morte di Patroclo e quella di Ettore.

10, 11 maggio 2018 | h.20:00

LAURA MARINONI

Amore ai Tempi del Colera

Operita Musical per Cantattrice e Suonatori

Pianoforte Alessandro Nidi | Chitarra e Percussioni Marco Caronna

Regia di Cristina Pezzoli

Produzione Nidodiragno e Pierfrancesco Pisani, in collaborazione con Infinito srl e Il Funaro/Pistoia

Laura Marinoni come non l’avete mai vista nel capolavoro di Gabriel García Màrquez.

L’attrice recita e canta in un’interpretazione funambolica l’amore visionario di Florentino Ariza per Fermina Daza, durato 53 anni, 7 mesi e 11 giorni, con le loro notti.

Con lei, diretta da Cristina Pezzoli, sono Marco Caronna (chitarra e percussioni) e Alessandro Nidi (pianoforte), per rappresentare l’intima essenza di questo romanzo cult in un appassionante percorso anche musicale tra jazz, flamenco e soul.

17, 19 maggio 2018 | h.20:00

ORCHESTRA laVerdi

Il Violoncello da Bach a Michael Jackson

Questo non è un semplice quartetto d’archi, ma un quartetto di soli violoncelli! I musicisti dell’Orchestra Verdi di Milano, guidati da Tobia Scarpolini, accompagneranno il pubblico in un lungo percorso musicale, da Bach fino alle canzoni di Michael Jackson.

31 maggio, 01, 07, 08 giugno 2018 | h.20:00

PULCHRA MINIMA

Fra Danza e Arte Figurativa

a cura di Emanuela Tagliavia

Uno spazio piccolo che si sente grande, il Teatro Gerolamo. Forte dei suoi 150 anni, di tante stagioni fortunate e di un nuovo smagliante aspetto, questo luogo nel cuore di Milano crea e offre aspettative, invitando a pensare alle sue esigue dimensioni come ad una grande opportunità. Quattro serate dedicate alla danza in cui giovani coreografi italiani hanno accettato il confronto con un palcoscenico “da camera” per creare assoli, duetti e trii che si ispirano all’arte del Surrealismo, tema guida di questa prima edizione curata da Emanuela Tagliavia.

