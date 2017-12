Ultimo: due nuove date

A grandissima richiesta due nuove date porteranno sul palco ULTIMO, il giovane artista romano, il quale ha da poco ottenuto uno strepitoso successo con i sold out dei concerti di Milano e Roma del prossimo gennaio.

A maggio infatti ULTIMO tornerà sul palco di due importanti club: al Fabrique di Milano l’11 maggio e all’Atlantico Live di Roma il 12 maggio.

Niccolò Moriconi, in arte ULTIMO, classe 1996, è nato a Roma. Determinato e pieno di sogni, all’età di 8 anni inizia a studiare musica al conservatorio di Santa Cecilia a Roma da quel momento non ha mai abbandonato la passione per la musica. Niccolò ha scritto le sue prime canzoni a 14 anni, elaborando con il tempo un suo stile che combina cantautorato italiano e hip hop.