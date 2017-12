Il nuovo album degli U2 “SONGS OF EXPERIENCE” è il disco internazionale più venduto in Italia di questa settimana, piazzandosi al secondo posto della classifica dopo Jovanotti.

Un debutto che ha permesso alla band irlandese di ottenere, con una sola settimana di vendita, il disco d’ORO.

Gli U2 hanno debuttato in vetta alla classifica USA degli Album, un risultato che oltre a riportare la più grande rock band del mondo in vetta alla Billboard Chart le permette di festeggiare 4 decadi di n.1. Gli U2 infatti sono l’unica band al mondo ad avere in curriculum un n.1 negli anni ’80, negli anni ’90, negli anni 2000 e nei 2010.

“Songs Of Experience” è l’ideale seguito di “Songs Of Innocence” (certificato DOPPIO PLATINO in ITALIA) del 2014: i due titoli prendono ispirazione dalla raccolta di poesie “Songs Of Innocence and Experience” del poeta inglese del 18simo secolo William Blake.

Questa la tracklist del disco: “Love Is All We Have Left”, “Lights of Home”, “You’re The Best Thing About Me”, “Get out of Your Own Way”, “American Soul”, “Summer of love”, “Red Flag Day”, “The Showman (Little More Better)”, “The Little Things That Give You Away”, “Landlady”, “The Blackout”, “Love Is Bigger Than Anything in Its Way”, “13 (There is a Light)”.

La versione deluxe contiene altre 4 tracce: “Ordinary Love (Extraordinary Mix)”, “Book Of Your Heart”, “Lights in Front of Me (String Arrangement)”, “You’re The Best Thing About Me (U2 vs Kygo)”.

La versione doppio vinile contiene altre 3 ulteriori tracce rispetto alla deluxe: “Ordinary Love (Extraordinary Mix)”, “Book Of Your Heart”, “Lights in Front of Me (String Arrangement)”.