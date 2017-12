Trofeo Lupo Alberto 2018

La Cittadella del Rugby di Parma avrà l’onore di ospitare uno dei tornei minirugby più interessanti del panorama italiano nella primavera 2018: si tratta del Trofeo Lupo Alberto

La kermesse di minirugby dedicata nelle prime 10 edizioni alle categorie Under 6, Under 8, Under 10, grazie al supporto imprescindibile della Federazione Italiana Rugby e della società dell’Amatori Parma Rugby, per la prima volta vedrà in campo anche gli Under 12 e gli Under 14 grazie alle bellissime strutture del centro sportivo federale di Parma.

Il trofeo -ideato ed organizzato per la prima volta dal Valseriana Rugby nel 2007- dopo dieci edizioni giocate nei campi di Clusone, Rovetta, Songavazzo e Fino del Monte (BG), per la prima volta si terrà nella città ducale sede delle Zebre Rugby data l’indisponibilità delle strutture sportive locali.

La società bergamasca presieduta da Sergio Ghillani è una delle tante che fa parte di “Io Ci Sono”, il club della franchigia del Nord-Ovest che vanta più di 50 società che ufficialmente sostengono le Zebre. Il “Lupo Alberto” vanta nel suo logo ufficiale il famoso Lupo azzurro disegnato da Silver.

La scorsa edizione sono state più di 22 le squadre iscritte per ognuna delle tre categorie, rendendo davvero competitivo il torneo, uno dei più importanti a livello di numeri della regione Lombardia. Tante le società che hanno disputato tutte le edizioni del trofeo tra cui la stessa Amatori Parma, Rugby Ambivere, Rugby Bergamo, Rugby Castori Lugano, Rugby Cus Milano, L’Aquila Rugby, Rugby Noceto, Rugby Oltremella, Rugby Parma, Seregno Rugby ed il Rugby Velate.

Tra le tante giovani promesse che hanno giocato la prima edizione del prestigioso trofeo possiamo ricordare Matteo Ferrari, giocatore classe 1996 nato a Bergamo e cresciuto nel Rugby Bergamo e Rugby Brembate e nella franchigia dei Rivers Rugby prima di passare nell’Accademia Nazionale Ivan Francescato di Parma. Il mediano di mischia ha vestito poi le maglie del Rugby Reggio nel campionato Eccellenza e del Rugby Noceto in Serie A dopo aver giocato un Sei Nazioni ed un mondiale Under 20 con la maglia degli azzurrini.

Le iscrizioni sono già aperte e sarà possibile iscriversi entro e non oltre il 15 Marzo 2018 scrivendo a segreteria@amatoriparmarugby.it