Trenord, all’Artigiano in Fiera

In treno all’“Artigiano in Fiera”: per l’evento prenatalizio più atteso dell’anno, Trenord offre biglietti giornalieri speciali da tutta la Lombardia, biglietti andata e ritorno da Milano a prezzo vantaggioso, servizio potenziato nei giorni festivi e sconti su pranzi e cene in fiera.

Trenord Day Pass valido da tutta la Lombardia e Milano-Rho Fiera A/R

Per “L’Artigiano in Fiera” Trenord propone un biglietto speciale a validità giornaliera, comprensivo di viaggio di andata e ritorno in treno per un adulto e ragazzi (fino ai 13 anni compiuti) da tutte le stazioni della Lombardia a Rho Fiera al costo di 13 euro.

Per chi parte da Milano, è possibile acquistare un biglietto a/r con i treni del Passante Ferroviario e del servizio regionale per la stazione di Rho-Fiera a soli 4,40€ [2,20€ a tratta].

I biglietti, anche quello speciale, sono acquistabili online, tramite l’e-Store Trenord e l’App di Trenord oppure presso la rete di vendita Trenord, in formato magnetico o cartaceo. Nei giorni della manifestazione la biglietteria della stazione di Rho Fiera sarà aperta al pubblico dalle ore 15.30 alle ore 23.

Servizio potenziato per «L’Artigiano in Fiera»

In occasione dell’evento, Trenord potenzia il servizio ferroviario nei giorni festivi con 7 treni all’ora per Rho Fiera in entrambe le direzioni.

La manifestazione è raggiungibile con 4 linee regionali [Milano-Domodossola; Milano-Varese; Milano-Arona; Milano-Luino] e 3 linee suburbane [S5 Varese-Treviglio; S6 Novara-Treviglio; S11 Chiasso-Rho].

È possibile scoprire l’itinerario più rapido e comodo per Rho Fiera sul sito trenord.it e sull’App Trenord grazie alla funzione “Get me to Artigiano in Fiera”.

Sconti su 26 ristoranti della fiera

I clienti Trenord in possesso del Trenord Day Pass o di un biglietto ordinario obliterato in giornata con destinazione Rho Fiera presentando il proprio titolo di viaggio potranno usufruire di uno sconto del 10% su una selezione di ristoranti presenti in fiera. L’elenco completo dei ristoranti aderenti, tra quelli che propongo la tipica cucina mediterranea a quelli etnci, è disponibile sul sito trenord.it.