E’ annullato il concerto di Nada & Trio in programma mercoledì 6 dicembre al Teatro Puccini di Firenze.

L’artista è stata costretta cancellare la data per problemi tecnico organizzativi.

Chi è in possesso del biglietto può chiederne il rimborso nello stesso punto prevendita o circuito online dove il tagliando è stato acquistato.