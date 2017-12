Teatro Piccolo di Pietralata: “Canto di Natale”

Dal 15 al 17 Dicembre 2017 al Teatro Piccolo di Pietralata va in scena lo spettacolo natalizio più emozionante di sempre: ‘CANTO DI NATALE’ tratto da libro di Charles Dickens, adattato e diretto da Cristina Frioni con la supervisione alla Regia di Antonio Nobili. Il ruolo di Scrooge è affidato ad Alessio Chiodini (che partecipa anche in veste di aiuto regia). ‘CANTO DI NATALE’ è prodotto daTeatroSenzaTempo in collaborazione con il Castello delle Favole.

Il grande richiamo ha già fatto registrare sold out per le repliche da venerdì a domenica, ad eccezione della replica POMERIDIANA DI SABATO 16 DICEMBRE ORE 18 per la quale ci sono ancora posti disponibili.

Canto di Natale, la favola che emoziona ancora i grandi e diverte i bambini, è il racconto di una viaggio non facile che ti mostra chi sei stato, come gli altri ti vedono ora e cosa potrebbe accadere. E’ la favola di un cambiamento possibile anche dopo solo una notte, se lo vuoi veramente. Il riscatto dei buoni sentimenti.

Pertanto, per quanto tu possa credere o no al Natale o sia cresciuto e non ti lasci coinvolgere dai bagordi delle feste, basterà il suono di un campanello, una luce luminosa trovata per caso e un ritornello noto, che non potrai fare a meno di sorridere e fare un tuffo nel passato… I ricordi bambini si affacceranno e un sorriso emergerà da quel grugno fin troppo simile a quello di Scrooge. (Cristina Frioni)

Credo sia il sogno di ogni attore poter immergersi in una delle storie preferite sin da bambino e vestire i panni di un personaggio che sempre lo ha affascinato. Questo è quello che è successo a me prendendo parte alla messa in scena di “Canto di Natale” e lavorando per vestire i panni di Ebenizer Scrooge. E’ uno spettacolo che esprime in ogni suo dettaglio il dolceamaro che accompagna la vita del protagonista, il taccagno più famoso della storia ancor prima di Zio Paperone. Un susseguirsi di risate ed emozioni all’interno di una cornice piena di magia (Alessio Chiodini)